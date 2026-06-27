Sénégal: Mondial 2026 - Les Lions s'imposent face à l'Irak (5-0)

Dakar — Le Sénégal s'est finalement imposé sur le score de 5 buts à 0 face à l'Irak, ce vendredi, au stade de Toronto au Canada.

Les Lions de la Teranga ont débloqué la situation dès la 4e minute grâce à une tête d'Abdoulaye Seck sur un corner de Lamine Camara.

Après une première mi-temps maîtrisée (1-0) où l'Irak a rapidement été réduite à dix joueurs suite à l'expulsion de Rebin Sulaka (13e), l'équipe du Sénégal a corsé le score en marquant au retour des vestiaires le deuxième but (55e) par Ismaila Sarr.

Entré en jeu Pape Gueye inscrit instantanément le troisième (58e) et le quatrième (70e) but avec des frappes lourdes.

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L'attaquant Iliman Ndiaye entré également en cours de jeu a parachèvé le score en marquant le cinquième but (81e) du Sénégal.

Cette large victoire permet au Sénégal de soigner considérablement sa différence de buts et de remonter provisoirement à la 5e place du classement des meilleurs troisièmes.

Les Lions devront néanmoins attendre la fin des résultats des autres groupes pour espérer être parmi les huit meilleurs troisièmes des seizièmes de finale.