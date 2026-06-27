Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 juin 2026

revue de presse

Cap-Vert et Sénégal en 16es du Mondial 2026, l’Égypte passe aussi après la nuit des groupes

Le Cap-Vert s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après son match nul contre l’Arabie saoudite, tandis que l’Égypte a aussi validé son billet et que le Sénégal a profité des résultats de la nuit pour passer parmi les meilleurs troisièmes.

La sélection capverdienne a terminé invaincue dans le groupe H, après trois matches nuls face à l’Arabie saoudite, l’Espagne et l’Uruguay. Avec trois points, elle a pourtant réussi à sortir d’une poule annoncée relevée. Dans le même temps, l’Espagne a pris la première place du groupe en battant l’Uruguay, dont l’élimination a ouvert encore un peu plus la porte aux Capverdiens, comme l’a relaté Le Figaro. [Source Matchafrique.com]

Burundi : Un centre de réinsertion lutte contre la progression de la toxicomanie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l’occasion de la Journée mondiale contre la drogue, célébrée le 26 juin, le Burundi est confronté à une hausse préoccupante de la consommation de stupéfiants. Dans ce contexte, un ancien toxicomane a fondé le centre STRONG BRIDGE CENTER, qui revendique déjà plusieurs centaines de prises en charge et mise sur la prévention dans les établissements scolaires.

Selon son fondateur, Viateur Ciza, plus de 900 jeunes y ont déjà été accompagnés, tandis que des campagnes de sensibilisation sont menées dans les écoles afin d’éviter de nouvelles addictions. [Source Africanews]

Le Burkina rompt ses relations diplomatiques avec la France

Le gouvernement burkinabè a annoncé vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la République française, une décision à effet immédiat qui consacre une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre Ouagadougou et Paris.

Dans un communiqué lu à la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouédraogo, a indiqué que cette décision résulte d’une évaluation des relations bilatérales ayant conclu que les conditions d’un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la souveraineté nationale et la non-ingérence ne sont plus réunies. [Source Apanews]

La RDC porte plainte contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice

La République démocratique du Congo a franchi un pas décisif en saisissant, vendredi 26 juin, la Cour internationale de justice (CIJ) contre le Rwanda. Kinshasa accuse son voisin de violations flagrantes du droit international, notamment pour son soutien actif aux groupes armés qui ensanglantent l’est du pays depuis plus de trente ans.

Mais derrière cette offensive diplomatique se cache un obstacle juridique de taille : sans l’accord de Kigali, la plus haute instance judiciaire de l’ONU pourrait une nouvelle fois se déclarer incompétente, laissant la plainte sans issue.

Elle invoque la violation de quatre conventions fondamentales : celle sur le génocide, la convention contre la discrimination raciale, celle contre la torture, et le texte protégeant les femmes des discriminations. Kinshasa dresse un tableau accablant des exactions subies par les populations civiles de l’Est, évoquant des « massacres, exécutions extrajudiciaires, violences sexuelles et déplacements forcés d’une magnitude exceptionnelle ». [Source Africapresse]

Afrique du Sud : Fébrilité dans le pays avant les marches contre les étrangers en situation irrégulière

L’Afrique du Sud vit dans l’attente fébrile de la journée du mardi 30 juin 2026. Cette date n’a rien d’officiel, mais elle a été choisie par des groupes opposés à l’immigration illégale pour réclamer le départ des étrangers en situation irrégulière.

Ce mardi 30 juin, des marches sont prévues un peu partout en Afrique du Sud, et bien que les autorités se disent prêtes et que les organisateurs promettent des rassemblements pacifiques, les populations immigrées craignent les débordements et les violences.

Elles gardent en mémoire les manifestations xénophobes de 2008, qui avaient coûté la vie à plus de 60 personnes, ainsi que les émeutes de 2021, sans lien avec les questions migratoires, mais qui avaient fait plus de 350 victimes. [Source RFI]

Tunisie : Peine de prison confirmée par la justice contre le journaliste Zied El-Heni

Connu pour ses critiques à l’égard du président tunisien, Kaïs Saïed, le journaliste était poursuivi pour des propos tenus à la suite de la condamnation de plusieurs de ses confrères. Il avait qualifié de « criminels » les magistrats ayant prononcé les jugements.

La cour d’appel de Tunis a confirmé, vendredi 26 juin, la peine prononcée en première instance d’un an de prison contre le journaliste indépendant, Zied El-Heni, pour « atteinte à autrui » après ses virulentes critiques de décisions judiciaires visant des confrères.

Il était poursuivi en vertu d’un article du code des télécommunications prévoyant jusqu’à deux ans de prison pour « quiconque porte sciemment atteinte à autrui ou perturbe sa quiétude à travers les réseaux publics de télécommunications », dont les réseaux sociaux. [Source Le Monde Afrique]

Nigeria : Arrestation de sept chefs de Boko Haram à leur retour de La Mecque

Sept commandants de Boko Haram et de l’ISWAP ont été arrêtés au Nigeria à leur retour du pèlerinage à La Mecque. Les autorités attribuent cette opération à l’interconnexion des bases de données de l’identité nationale, de l’immigration et d’Interpol, rendue possible par la réforme du système de gestion de l’identité.

Le Nigeria affirme avoir porté un coup à deux des principaux groupes jihadistes actifs dans le bassin du lac Tchad. Sept commandants présumés de Boko Haram et de la Province de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) ont été interpellés à leur arrivée à l’aéroport de Katsina après leur retour du pèlerinage à La Mecque. Les autorités attribuent ces arrestations à la modernisation du système national d’identification, désormais connecté aux bases de données de l’immigration et d’Interpol. [Source LSI Africa]

Électricité : L’Afrique subsaharienne au cœur de la fracture énergétique mondiale

Dans le rapport « Tracking SDG 7 : The Energy Progress Report 2026 », de l’AIE, l’IRENA, la Banque mondiale et l’OMS, publié mercredi 24 juin 2026, l’Afrique subsaharienne concentre désormais 86 % du retard mondial en matière d’accès à l’électricité.

L’Afrique subsaharienne reste confrontée à un important déficit d’accès à l’électricité. La région continue à elle seule de concentrer la majorité des personnes non raccordées à un service électrique. Les avancées enregistrées de 2010 à 2024 en matière d’accès à l’électricité à travers le monde peinent encore à se refléter en Afrique subsaharienne. [Source Agence ecofin]

Côte d’Ivoire : A l’ombre du Bénin et du Mali, la filière coton en quête d’un nouvel essor

Le coton est le 4e produit agricole d’exportation de la Côte d’Ivoire, derrière le cacao, l’hévéa et la noix de cajou. Après plusieurs années de bonnes performances, la filière traverse toutefois une phase de recul depuis deux campagnes.

À Abidjan, un vent d’optimisme souffle de nouveau sur le secteur cotonnier. Le 24 juin dernier, Brou Kouakou, directeur exécutif de l’Association Professionnelle des Sociétés Cotonnières de Côte d’Ivoire (APROCOT-CI), a annoncé un objectif de production de 400 000 tonnes d’or blanc pour la campagne 2026/2027. Un tel niveau constituerait la troisième meilleure performance depuis 2020/2021 et permettrait au pays de réduire son retard face à ses principaux concurrents régionaux que sont le Bénin, le Mali et le Burkina Faso.

Au-delà de cette compétition régionale, les professionnels espèrent surtout tourner la page d’un exercice précédent dont le bilan reste marqué par de nombreuses déceptions. [Source Agence ecofin]

Gabon : Oligui Nguema fait du commerce intra-africain une priorité stratégique

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, entend accélérer l’intégration économique du Gabon au marché africain. En Conseil des ministres, le 25 juin, il a instruit le gouvernement de privilégier les importations en provenance des pays du continent, notamment dans le secteur alimentaire, afin de traduire concrètement sa vision panafricaniste en politiques publiques.

Le commerce intra-africain devient officiellement l’un des leviers de la stratégie économique du Gabon. Réuni en Conseil des ministres le 25 juin, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a demandé au gouvernement d’engager sans délai des actions concrètes visant à renforcer les échanges commerciaux avec les pays africains, particulièrement dans le domaine des produits alimentaires. [Source GabonMediaTime]