Ile Maurice: Le Budget 2026-2027 adopté sans amendement

L'Appropriation (2026-2027) Bill No. IX of 2026 a été adopté sans amendement tôt ce matin en ce samedi 27 juin, à la fin d'une séance marathon du Committee of Supply des dotations budgétaires de tous les ministères. Le Parlement a ensuite été ajourné au mardi 30 juin à 11 h 30.

Comme Navin Ramgoolam se déplace ce soir pour assister au 50e anniversaire de l'Indépendance des Seychelles, les parlementaires ont dû compléter d'un seul trait l'examen des Performance- Based Budget Estimates 2026-2027 pour le vote en troisième lecture de l' Appropriation Bill 2026-2027. Cette séance, qui a débuté vers 19 heures, s'est terminée à 3 h 30 ce matin avec deux interruptions - pour le dîner et une pause-café d'une demi-heure vers minuit. Pour les besoins de cet exercice statutaire, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, le Deputy speaker, Veda Baloomoody, et le Deputy Chairman of Committees, Eshan Juman, se sont relayés pour présider les échanges à tour de rôle.

Au départ, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a rappelé aux députés que leurs questions devaient porter sur des dotations budgétaires précises et non sur la politique générale du budget. Le Committee of Supply reste l'étape incontournable après le discours sur le budget, les interventions des membres et le summing-up du ministre des Finances. Les parlementaires procèdent alors à l'examen item par item et votent les crédits alloués à chaque ministère afin de s'assurer que les organismes publics disposent des fonds nécessaires pour le prochain exercice financier qui débute le mercredi 1er juillet.

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Si le dernier budget adopté a été celui des Arts et de la culture, les premiers ont été ceux relevant du Premier ministre, Navin Ramgoolam, - Défense, Intérieur et Communications extérieures, Finances ainsi que Rodrigues et des îles Éparses. Le chef du gouvernement a répondu à plusieurs questions de l'opposition touchant à l'ordre public. Les échanges ont aussi permis de mettre en lumière des programmes peu connus, comme une récompense pour la signalisation de navires de pêche non réglementés ou illégaux. Aucune dépense n'a été imputée à cet item pendant le dernier exercice financier.

Plusieurs questions sont néanmoins restées sans réponse, avec toujours la même phrase répétée par les ministres : «I will table the answers to the House». De son côté, le whip de l'opposition, Adrien Duval, a interpellé presque systématiquement les différents ministres. Au tout début, il avait bénéficié de l'aide du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, qui devait s'éclipser à un moment de la soirée. Juste avant 3 heures du matin, Adrien Duval devait lâcher un *«*I'm not that tired» pour interpeller le ministre Mahend Gungapersad, sur les dotations du ministère de l'Éducation. Joanna Bérenger, qui est aussi restée jusqu'au bout, aura de temps à autre pris la relève. Mais cette semaine mouvementée se sera quand même terminée dans une ambiance bon enfant...