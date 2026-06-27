Ile Maurice: L'AS Quatre-Bornes défie le MFA-HPC

Le championnat de football féminin aborde sa troisième journée ce weekend avec cinq rencontres au programme. Actuellement, un quatuor d'équipes se partage la tête du classement avec un total identique de six points : Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers, AS Quatre-Bornes, MFAHPC et Plaisance Spoutnik SC. Toutes ces formations comptent deux victoires en deux matchs disputés.

Le programme du samedi débute à 15h30 avec deux confrontations simultanées. Au stade St François-Xavier, le leader GRSE Wanderers, qui affiche une différence de buts de +27 (27 buts marqués, 0 encaissé), affronte Mangalkhan SC, actuellement 9e du classement avec zéro point. Au même moment, le stade Sir Gaëtan Duval accueille la rencontre entre L'Escalier Omni Sports, 7e avec 1 point, et La Gaulette Shark SC, positionné au 10e rang avec zéro point. Plus tard dans la soirée, à 18h30, Plaisance Spoutnik SC, classé 4e avec six points (+10), joue contre Pointe-aux-Piments Fire City, 6e avec 3 points, de nouveau sur la pelouse du stade St François-Xavier.

Ces trois rencontres permettront d'établir une première hiérarchie pour les équipes de la première moitié de tableau engagées ce samedi. Dimanche, la compétition se concentre exclusivement au stade St-François-Xavier avec deux affiches distinctes. À 14 h, le choc de cette journée oppose l'AS Quatre-Bornes, 2e avec six points (+19), au MFA-HPC, 3e avec six points (+12). Les deux équipes présentent le même bilan parfait de deux victoires. La journée se clôture à 17 h par le match opposant Bambous Young SC, lanterne rouge à la 12e place avec zéro point et une différence de -15, aux Black Rhinos, installés au 8e rang avec zéro point également.