Ile Maurice: Govinden Venkatasami réclame une médiclinique pour la circonscription n°8

27 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Le député Govinden Venkatasami a salué les mesures de transformation économique contenues dans le Budget. Il a mis en avant les investissements prévus dans l'intelligence artificielle, la numérisation et l'innovation, estimant qu'ils sont essentiels pour diversifier l'économie et créer des emplois, en particulier pour les jeunes. Il a également apporté son soutien aux investissements dans les infrastructures, qu'il juge indispensables pour renforcer la compétitivité du pays et améliorer les capacités logistiques.

Sur le plan social, le député a défendu les mesures de protection en faveur des familles et des groupes vulnérables, soulignant que la justice sociale constitue un pilier fondamental du développement économique. Il a aussi insisté sur l'importance accordée à la santé publique, à la jeunesse ainsi qu'aux enjeux environnementaux, qu'il considère comme des priorités pour un développement durable et équilibré.

Enfin, s'exprimant sur les réalités de sa circonscription (Moka-Quartier-Militaire), il a appelé à la relance de plusieurs projets d'infrastructure toujours en suspens, notamment ceux liés à la CWA. Il a surtout interpellé le ministre de la Santé afin qu'une médiclinique soit construite dans la circonscription n°8, estimant qu'une telle structure permettrait de mieux desservir les villages environnants et d'améliorer l'accès aux soins.

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