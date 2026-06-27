Afrique: L'«US-Africa Business Summit» reprogrammé du 6 au 9 décembre

Le gouvernement a confirmé, à l'issue du Conseil des ministres tenu hier, le report du 18e US-Africa Business Summit. Initialement programmé du 26 au 29 juillet, il se déroulera finalement du 6 au 9 décembre à Maurice.

Ce Sommet constitue l'un des plus importants forums consacrés au renforcement des relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA), il rassemble chaque année des chefs d'État africains, de hauts responsables du gouvernement américain, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs ainsi que des décideurs économiques des deux continents.

L'édition mauricienne devrait accueillir plus de 2 500 participants de haut niveau. Les échanges porteront sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'énergie, l'agroindustrie, les infrastructures et les nouvelles technologies.

L'organisation du sommet à Maurice avait été officialisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, lors de la signature d'un accord entre la présidente-directrice générale du CCA, Florie Liser, et le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful.

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En validant ce report, Maurice réaffirme sa volonté de faire de cette rencontre une vitrine du potentiel économique de l'île et de son rôle de plateforme stratégique pour les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Les nouvelles dates, du 6 au 9 décembre 2026, permettront au pays de poursuivre les préparatifs de cet événement d'envergure internationale.