Ile Maurice: La NADC mobilise institutions et ONG au Plaza aujourd'hui

À l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogues, célébrée le 26 juin, la National Agency for Drug Control (NADC) poursuit sa campagne de sensibilisation avec une série d'initiatives destinées à renforcer la prévention, le traitement et la réhabilitation des personnes confrontées à l'addiction.

Point culminant de cette mobilisation : le Village national des services de prévention, de traitement et de réhabilitation, qui se tiendra aujourd'hui, samedi 27 juin, de 9h30 à 14 heures, au Plaza, à Rose-Hill.

Cet événement réunira une quarantaine d'institutions publiques, d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'associations engagées dans la lutte contre les drogues et l'accompagnement des personnes en difficulté. Le public pourra y obtenir des informations, des conseils personnalisés et découvrir les différentes formes de soutien disponibles pour les familles, les jeunes et les communautés.

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Parmi les organismes qui y seront présents figurent notamment le ministère de la Santé et du Bien-être, la Mauritius Police Force, la National Empowerment Foundation, le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, la Financial Crimes Commission (FCC), ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales telles que PILS, CUT, Chrysalide, Caritas, AILES, Lovebridge, Action Familiale, Diboute Ansam et Help-De Addiction.

Le Chief Executive Officer de la NADC, Kunal Naik , souligne que cette journée s'inscrit dans une série d'activités. «Nous organisons plusieurs activités, notamment une formation destinée aux nouvelles recrues de la police afin de les sensibiliser à la problématique des drogues, à l'addiction ainsi qu'à la réduction des risques», explique-t-il.

Pour Kunal Naik, l'un des principaux obstacles demeure la stigmatisation dont sont victimes les personnes souffrant d'addiction. Selon lui, les préjugés et la discrimination freinent souvent leur accès aux soins et aux services de réhabilitation, alimentant ainsi un cercle vicieux difficile à briser.

Le Village national organisé aujourd'hui a précisément pour objectif de rapprocher les citoyens des services disponibles. Les visiteurs auront l'occasion d'échanger directement avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les forces de l'ordre et les représentants des ONG afin de mieux comprendre les dispositifs existants en matière de prévention, de traitement et de réinsertion. «C'est une opportunité de montrer tout ce que le gouvernement, la société civile et nos partenaires mettent en place. Les personnes pourront rencontrer les équipes de terrain, poser leurs questions et découvrir les solutions qui existent», affirme le CEO de la NADC.

Kunal Naik annonce également que l'agence entend renforcer sa présence sur le terrain au cours des prochaines semaines. Plusieurs nouveaux projets devraient être déployés d'ici la fin du mois de juillet afin d'intensifier les actions de proximité auprès des populations les plus exposées.

À travers cette mobilisation, la NADC souhaite rappeler que la lutte contre les drogues ne repose pas uniquement sur la répression, mais aussi sur la prévention, l'accompagnement et la solidarité, en offrant aux personnes concernées les moyens de reconstruire leur avenir.