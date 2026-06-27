Egypte: Groupe G - La Belgique s'empare de la première place, l'Égypte qualifiée mais inquiète

Grâce à un festival offensif face à la Nouvelle-Zélande (5-1) conjugué au match nul entre l'Égypte et l'Iran (1-1), les Diables Rouges s'offrent la tête de la poule. De leur côté, les Pharaons se qualifient pour les seizièmes de finale mais perdent Mohamed Salah sur blessure.

La Belgique fait sauter le verrou néo-zélandais et vire en tête

Dos au mur après deux matchs nuls décevants en ouverture, la Belgique de Domenico Tedesco n'avait plus le droit à l'erreur lors de cette ultime journée de la phase de poules. Pour éviter de dépendre des calculs des meilleurs troisièmes, les Diables Rouges ont choisi la manière forte en surclassant la Nouvelle-Zélande (5-1).

Sous l'impulsion d'un excellent Leandro Trossard, auteur d'un doublé, et de Kevin De Bruyne, également buteur, les Belges ont rapidement pris les commandes du jeu. Malgré une réduction de l'écart anecdotique de la Nouvelle-Zélande sur corner par Elijah Just -- son troisième but dans la compétition --, la Belgique a immédiatement réagi. À peine entré en jeu, Romelu Lukaku a redonné de l'air aux siens avant qu'Alexis Saelemaekers ne parachève le succès belge dans le temps additionnel.

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Si le score s'avère flatteur, la prestation d'ensemble est restée contrastée en raison d'un manque de justesse chronique dans le dernier geste durant une bonne partie du match. L'essentiel est là : la Belgique s'empare de la première place du Groupe G à la faveur d'une meilleure différence de buts offensive. La Nouvelle-Zélande est éliminée.

L'Égypte accrochée par l'Iran et plombée par les blessures

Déjà assurés de rallier les seizièmes de finale avant le coup d'envoi grâce aux résultats des autres groupes, les Pharaons abordaient ce choc face à l'Iran l'esprit plus léger. En face, la Team Melli jouait sa survie, consciente qu'un point lui permettrait de postuler sereinement à une place de meilleur troisième. Les deux nations se sont finalement neutralisées (1-1).

Si l'Égypte préserve son invincibilité, la rencontre laisse de profonds regrets et de lourdes séquelles aux hommes d'Hossam Hassan. Bousculés par des Iraniens entreprenants -- qui ont raté un penalty par Mehdi Taremi en première période et vu le but de la victoire leur être refusé par le VAR dans le temps additionnel --, les Égyptiens ont manqué l'opportunité de finir en tête du groupe.

Plus inquiétant encore, l'infirmerie affiche complet avant les matchs à élimination directe : le défenseur Mohamed Abdelmonem, qui fêtait sa première titularisation, est sorti sur blessure dès l'entame du match. En seconde période, la star Mohamed Salah a dû céder sa place, visiblement touchée aux ischio-jambiers. Pour couronner le tout, le milieu Mohanad Lasheen sera suspendu pour le prochain tour après avoir écopé d'un nouveau carton jaune. Grâce à ce point historique, l'Iran est en excellente posture pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et poursuivre son aventure mondiale.