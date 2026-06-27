Ile Maurice: Kevin Lukeeram défend un Budget de «reconstruction»

Le député de la circonscription n°12 (Mahébourg-Plaine-Magnien) Kevin Lukeeram a défendu le Budget 2026-2027, qu'il qualifie de Budget de «reconstruction» et de responsabilité. Selon lui, le pays doit faire face à la réalité et prendre des décisions courageuses afin de rétablir la stabilité et de poser des bases solides pour l'avenir.

L'élu a salué plusieurs mesures phares, notamment les investissements consacrés au maintien de l'ordre et à la lutte contre la drogue. Il estime que ce combat doit mobiliser l'ensemble de la société, tout en accueillant favorablement la mise en place d'une ligne nationale d'assistance disponible 24h/24 et 7j/7 pour les personnes touchées par ce fléau. Il a également mis en avant les mesures en faveur de l'éducation, soulignant la volonté des autorités de ne laisser aucun enfant de côté grâce à des investissements dans les manuels scolaires, les programmes de soutien pédagogique et la lutte contre le harcèlement scolaire.

Le député s'est aussi réjoui de l'allocation de fonds pour la réhabilitation du musée de Mahébourg et a plaidé pour la construction d'un nouveau marché moderne dans la région. Il a enfin soutenu les investissements prévus dans les secteurs de l'eau, de la santé, de la justice ainsi que dans la protection des victimes de violences domestiques.