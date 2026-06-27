Ile Maurice: Navin Ramgoolam dévoile cinq mesures pour réduire le déficit budgétaire et la dette publique

«Ce Budget n'a jamais été conçu comme un exercice de convenance politique. Il a été élaboré comme un acte de responsabilité nationale», a déclaré le Premier ministre Navin Ramgoolam lors de son summing up, hier au Parlement.

Selon lui, l'orientation du Budget repose sur une logique de réalisme et de responsabilité. Un gouvernement, a-t-il souligné, ne peut prétendre construire l'avenir sur des bases fragiles ou des illusions, mais doit avant tout affronter la réalité économique.

Le chef du gouvernement a rappelé la situation héritée à son arrivée au pouvoir, évoquant une économie sous forte pression fiscale, un niveau d'endettement élevé, des moteurs de croissance affaiblis ainsi qu'une inflation persistante. Dans ce contexte, deux options se présentaient, a-t-il expliqué : repousser les décisions difficiles, au risque d'aggraver la situation pour les générations futures, ou assumer des choix courageux dès maintenant. C'est cette seconde voie qui a été retenue.

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Il a également replacé l'exercice dans une continuité de réformes et de reconstruction : «Le Budget de l'année dernière a marqué le début d'un chantier de reconstruction nécessaire, une première étape visant à stabiliser l'économie, renforcer le tissu social et assainir les finances publiques. Le Budget 2026-2027 s'inscrit dans la suite logique de ce processus : une phase définie par la reconstruction, la réforme et la justice sociale.» Pour Navin Ramgoolam, gouverner revient avant tout à assumer les réalités du moment, même lorsqu'elles sont contraignantes, avant de pouvoir tracer des perspectives.

Abordant la réforme des retraites, le Premier ministre a rappelé que la pension n'est pas un simple versement budgétaire, mais un symbole de sécurité, de dignité et de reconnaissance d'une vie de travail. Il a reconnu les inquiétudes des seniors et de leurs familles. En démocratie, a-t-il souligné, un gouvernement doit écouter la population. Ces préoccupations ont été prises en compte, conduisant à l'abandon de la mise en oeuvre du means test pour la State Age Pension. Toutefois, les projections démographiques sont claires: le nombre de bénéficiaires de la pension augmente plus vite que la population active qui finance le système. Ainsi, le gouvernement a immédiatement lancé une série de mesures pour compenser la hausse des dépenses attendues, réduire le déficit budgétaire et la dette publique.

Des comités et de l'IA

Premièrement, un comité a déjà été institué sous la présidence du Secrétaire du Cabinet afin de revoir les priorités des projets d'investissement, tout en veillant à préserver la croissance économique. Deuxièmement, un comité au niveau du ministère des Finances analysera les dépenses de chaque ministère et assurera le suivi des recommandations du rapport du directeur de l'Audit. Il sera présidé par un Deputy Financial Secretary.

Troisièmement, un High-Level Committee a été mis en place pour procéder à une revue approfondie du système fiscal, afin d'en renforcer l'équité, l'efficacité et la compétitivité internationale. Ce comité, composé d'experts en fiscalité et soutenu par le Fonds monétaire international ainsi que d'autres experts internationaux, entamera ses travaux dans les prochains jours. «Nous prévoyons de mettre en oeuvre ces mesures peu après l'achèvement de l'exercice de revue, et nous pouvons nous attendre à un impact positif sur les recettes.»

Quatrièmement, le ministère des Finances examine la cession d'actifs non stratégiques, ainsi que la possibilité de la cotation de certaines entreprises publiques sur le marché boursier, afin de mieux valoriser les actifs publics. Et cinquièmement, «s'agissant des contributions de la CSG, le Budget prévoyait qu'à partir du 1er juillet 2027, celles-ci seraient transférées sur les comptes individuels de tous les travailleurs au sein du nouveau National Pensions and Provident Fund (NPPF). Nous envisagerons désormais une mise en oeuvre progressive du NPPF.»

Le Premier ministre présidera un Steering Committee sur le Public Sector Efficiency, chargé d'identifier les doublons, inefficacités et gaspillages. Chaque ministère devra soumettre un plan d'amélioration de l'efficacité, y compris pour les organismes parapublics, sans compromettre la qualité du service public.

Par ailleurs, s'agissant des mesures budgétaires liées à l'intelligence artificielle (IA), le Premier ministre a souligné que l'intégration de l'IA dans le programme de reconstruction est un choix impératif stratégique. L'objectif est de mobiliser l'IA pour renforcer le capital humain, accélérer la productivité et attirer des investissements de qualité, tout en rendant la gouvernance et les services sociaux plus intelligents, plus efficaces et plus inclusifs.