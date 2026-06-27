Ile Maurice: Karen Foo Kune-Bacha - «Ce Budget n'est pas parfait, aucun Budget ne le sera jamais»

27 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

La junior minister de la Jeunesse et des Sports, Karen Foo Kune-Bacha, a souligné que ce Budget traduit une vision d'ensemble ainsi qu'une stratégie de développement pour le pays. Tout en reconnaissant les sensibilités exprimées par la population, elle a salué la capacité du gouvernement à écouter les préoccupations et à apporter des ajustements, rappelant que gouverner implique à la fois décider, écouter et corriger.

«Ce Budget n'est pas parfait, aucun Budget ne le sera jamais», a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de l'apprécier dans sa globalité plutôt qu'à travers une mesure isolée.

Par ailleurs, la junior minister a mis l'accent sur la jeunesse, estimant que les investissements dans les compétences numériques et les technologies émergentes permettront de mieux préparer les Mauriciens aux transformations du marché du travail. Elle a également souligné l'importance de promouvoir des valeurs telles que le respect, la discipline et la responsabilité civique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, le sport a été présenté comme un pilier de la politique jeunesse, à la fois outil de développement personnel et moyen de prévention contre les fléaux sociaux. Elle a, dans ce cadre, salué les mesures facilitant l'accès aux infrastructures sportives ainsi que le soutien apporté aux athlètes.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.