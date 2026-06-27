Ile Maurice: Karen Foo Kune-Bacha - «Ce Budget n'est pas parfait, aucun Budget ne le sera jamais»

La junior minister de la Jeunesse et des Sports, Karen Foo Kune-Bacha, a souligné que ce Budget traduit une vision d'ensemble ainsi qu'une stratégie de développement pour le pays. Tout en reconnaissant les sensibilités exprimées par la population, elle a salué la capacité du gouvernement à écouter les préoccupations et à apporter des ajustements, rappelant que gouverner implique à la fois décider, écouter et corriger.

«Ce Budget n'est pas parfait, aucun Budget ne le sera jamais», a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de l'apprécier dans sa globalité plutôt qu'à travers une mesure isolée.

Par ailleurs, la junior minister a mis l'accent sur la jeunesse, estimant que les investissements dans les compétences numériques et les technologies émergentes permettront de mieux préparer les Mauriciens aux transformations du marché du travail. Elle a également souligné l'importance de promouvoir des valeurs telles que le respect, la discipline et la responsabilité civique.

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Enfin, le sport a été présenté comme un pilier de la politique jeunesse, à la fois outil de développement personnel et moyen de prévention contre les fléaux sociaux. Elle a, dans ce cadre, salué les mesures facilitant l'accès aux infrastructures sportives ainsi que le soutien apporté aux athlètes.