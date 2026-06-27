Ile Maurice: Reza Saumtally plaide pour une croissance inclusive et durable

Le député Reza Saumtally a exposé son analyse du Budget 2026-2027 dans un contexte mondial marqué par le ralentissement économique, l'inflation et les tensions géopolitiques. Il a relevé que malgré une dette publique élevée et une croissance révisée à la baisse, le Budget reste orienté vers la stabilité macroéconomique, la relance et les réformes structurelles.

L'élu de Montagne-Blanche - Grande-Rivière-Sud-Est (no. 10) a insisté sur la sécurité alimentaire, rappelant la forte dépendance du pays aux importations et la nécessité de moderniser le secteur agricole à travers la diversification, la mécanisation et un meilleur soutien aux producteurs locaux. Il a également mis en avant le potentiel de l'économie bleue, appelant à davantage d'investissements dans la pêche, l'aquaculture et les activités maritimes afin de créer des emplois et réduire la pression sur les ressources terrestres.

Sur le plan industriel, il a plaidé pour la modernisation du secteur manufacturier et la mise en place de zones industrielles dans sa circonscription afin de stimuler l'emploi local. Concernant le tourisme, il a souligné l'importance d'un modèle durable et à forte valeur ajoutée. Le député a aussi évoqué les services financiers, l'éducation et la santé comme piliers essentiels du développement, soutenant les mesures visant l'inclusion sociale et la formation.