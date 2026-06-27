Madagascar: Antananarivo - La fête nationale rythme la vie dans la capitale

Madagascar a célébré son 66e anniversaire de l'Indépendance dans une immense ferveur populaire. L'événement a rassemblé et rendu fiers tous les Malgaches.

Dès les premières lueurs du jour, hier, une foule a fait la queue devant les six portails du stade Barea, à Mahamasina, pour assister à la célébration de la fête nationale. Le stade, qui a une capacité d'accueil de quarante mille personnes, a affiché complet. Le public est venu en famille, entre amis ou entre collègues.

Certains sont arrivés à bord des bus « Foton » mobilisés par l'État pour transporter les personnes souhaitant assister à l'événement. D'autres sont venus par leurs propres moyens.

Tous étaient animés par une profonde fierté nationale. Les uns ont arboré les couleurs nationales, d'autres ont porté les tenues traditionnelles malgaches, comme les dirigeants les y avaient sensibilisés. « Je voulais que mes enfants découvrent cette ferveur de leurs propres yeux, pour que la fierté nationale s'ancre en eux dès le plus jeune âge », lance Masimalala, une mère de famille parée d'habits traditionnels pour l'occasion.

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Certains sont rentrés bredouilles, faute d'avoir pu entrer dans le stade. Vers 10 heures, les portails ont été fermés. « On nous a annoncé que le stade était complet, pourtant on voit clairement qu'il reste des places disponibles », regrette Ludovic, venu avec ses amis, tout en regardant la retransmission en direct de l'événement sur son téléphone.

Marée humaine

« L'entrée se fait sur invitation et sur badge. Une fois cette étape passée, personne d'autre ne devrait entrer, car nous connaissons la capacité de cet endroit. Dès que c'est plein, on arrête les entrées pour la sécurité de tous », explique le colonel Mario Ravalison, responsable de la sécurité.

Le soir du 25 juin, une marée humaine a également envahi le coeur d'Antananarivo. Petits et grands se sont rassemblés pour vibrer ensemble devant la magie du spectacle pyrotechnique, munis de lampions. À chaque fois que le ciel s'est illuminé, les spectateurs ont poussé des exclamations d'émerveillement. « On oublie les difficultés du quotidien, on est juste fiers d'être Malgaches», lance Tsitoaina Raveloarisoa, un père de famille. Les sourires sur les visages témoignent de l'importance de ce rendez-vous historique pour la souveraineté du pays.

La fête s'est prolongée dans l'intimité des ménages, où chacun avait préparé un repas festif composé de volaille, de viande de zébu, de porc ou de fruits de mer.

Dans les communes périphériques ou dans les provinces, l'ambiance était tout aussi électrique. Les places publiques ont accueilli des défilés, des concerts, des animations culturelles et des rassemblements qui ont prolongé la fête jusque tard dans la soirée.