Afrique: Financement - Axian poursuit son expansion sur le continent

Le groupe malgache Axian sécurise 60 millions de dollars pour poursuivre son expansion en Afrique. Ce financement, contracté auprès de la MCB, sera destiné principalement à multiplier les projets d'envergure sur le continent.

Bâtir le futur énergétique de l'Afrique ». C'est l'annonce effectuée par le groupe Axian la semaine dernière, après avoir signé une facilité de soixante millions de dollars. Ces fonds ont été obtenus auprès de la Mauritius Commercial Bank (MCB). Cet accord comprend une ligne de crédit renouvelable de 40 millions de dollars sur trois ans. À cela s'ajoutent 20 millions de dollars sous forme d'instruments financiers non décaissés, explique la société. « Cette architecture offre à Axian Energy une flexibilité financière, lui permettant de mobiliser rapidement les ressources nécessaires pour saisir les opportunités de développement identifiées sur ses marchés».

Pour la firme, l'objectif premier est surtout d'accélérer son développement en Afrique. Benjamin Memmi, CEO d'Axian Energy, confirme : « Cette opération marque une étape clé dans la trajectoire de croissance d'Axian Energy. Elle nous donne les moyens de poursuivre l'accélération engagée depuis deux ans, en consolidant notre portefeuille de projets renouvelables et en renforçant notre présence sur de nouveaux marchés africains». Ce financement est aussi présenté par les analystes comme un exemple de coopération entre entreprises africaines.

Contributeur majeur

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« Cet accord de financement vient prolonger un partenariat de longue date entre Axian et MCB, deux institutions panafricaines animées par une même ambition d'accompagner le développement des infrastructures et la croissance économique à travers le continent. MCB et Axian Energy unissent ici leurs expertises respectives pour donner corps à cette ambition partagée », explique-t-on.

Depuis deux ans, la filiale énergie du groupe Axian s'est considérablement développée. Elle a élargi son portefeuille de projets renouvelables, notamment au Sénégal, au Bénin, en Zambie, en Côte d'Ivoire ou encore dans la Grande Île. Selon les chiffres fournis par la société, son volet énergie affiche désormais un portefeuille de 350 MW de capacité renouvelable installée, adossé à 77 MWh de capacité de stockage.

Un cluster qui positionne le groupe comme l'un des contributeurs majeurs à la transition énergétique du continent. Derrière des groupes comme ACWA Power, qui gère l'un des plus grands portefeuilles d'Afrique en pilotant des mégaprojets en Afrique du Sud, en Égypte ou encore au Maroc, il y a également le géant norvégien Scatec ou encore Green Power. Axian affiche l'ambition de produire 2 gigawatts d'énergies renouvelables d'ici 2030. Selon les analystes, ce financement intervient dans un contexte d'expansion soutenue des activités d'Axian Energy sur le continent.

« En octobre 2024, l'entreprise a acquis une participation de 85,6% dans la centrale solaire Bangweulu Solar PV, en Zambie, une installation de 54,3 MWp produisant environ 87 GWhs par an. Quelques mois plus tard, le groupe a obtenu une subvention d'environ un million de dollars de l'agence norvégienne Norad afin de soutenir le développement de nouveaux projets en Zambie, à Madagascar, au Mozambique et en Sierra Leone », indique l'Agence Ecofin.