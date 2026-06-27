Madagascar: Football - PFL - Ajesaia et CFFA disputent le ticket continental

La grande finale du championnat national D1 élite se jouera entre deux équipes de communes populaires de la capitale, dimanche au By-Pass.

Dernière étape décisive. Le choc final de la Pure Play Football League (PFL) entre le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy et Ajesaia, deux équipes de communes populaires de la capitale, se tiendra dimanche à 14 heures au stade Elgeco Plus, au By-Pass. Ces deux formations ont effectué un parcours sans faute durant les play-offs, la phase finale du championnat de Madagascar 1re division élite.

L'équipe de Bemasoandro Itaosy, double championne de Madagascar, veut renouer avec le titre après ses deux sacres d'il y a dix-sept ans (2007, 2009). Le club d'Andoharanofotsy veut, quant à lui, rééditer son exploit d'avoir décroché son premier titre en 2022. Classé de justesse quatrième à l'issue de la phase de conférence Sud pour se qualifier aux play-offs, CFFA a fait tomber le club champion en titre, Elgeco Plus, dimanche en demi-finale, 2 buts à 1 au match aller à Iavoloha le 14 juin, puis un but partout au retour, dimanche au By-Pass.

Porte-fanion

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CFFA avait éliminé le leader favori de la conférence Nord, Cosfa, en quart de finale, par 2-1 en prolongation en format unique, après l'incident lié à l'arbitrage au match aller. Dauphin de la conférence Nord, Ajesaia avait, de son côté, écarté l'équipe de Vakinankaratra, Disciples FC, leader intouchable de la conférence Sud, en demi-finale. L'équipe d'Antaninkatsaka s'était imposée 1-0 au match aller.

Le club champion national en 2024 avait pu égaliser à la dernière minute du temps réglementaire au retour, avant de s'incliner 5-6 à la séance des tirs au but. En quart de finale, un match nul et vierge au match retour a suffi à Ajesaia pour valider son ticket pour la finale après sa victoire 2-1 à l'aller face à AS Sainte-Anne. Le club successeur de l'Elgeco Plus et qui représentera le pays à la prochaine Ligue des champions africaine sera donc connu dimanche. La date limite d'engagement est le 20 juillet.