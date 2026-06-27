Madagascar: Ny Aina Anna Andrianjafy - « Mon rêve ultime est de représenter Madagascar aux Jeux olympiques »

interview

Quelques semaines après son sacre sur 400 m haies aux Championnats d'Afrique australe U18 et U20 à Maurice, médaille d'or à la clé, Ny Aina Anna Andrianjafy répond à nos questions.

Vous avez décroché la médaille d'or aux Championnats d'Afrique australe U18/U20 à Maurice. Comment avez-vous vécu cette finale ?

C'était une finale très disputée du début jusqu'à la fin. Toutes mes adversaires étaient très compétitives et il n'y avait aucun moment où l'on pouvait relâcher ses efforts. Avant le départ, je ressentais naturellement un peu de pression, mais je me suis concentrée sur tout le travail accompli pendant les deux mois de préparation précédant la compétition. J'ai donné tout ce qu'il me restait et, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée en première position, j'ai ressenti une immense joie. Cette médaille d'or représente beaucoup pour moi en tant que représentante de Madagascar.

Vous êtes également championne des Jeux des Îles de l'océan Indien 2023 avec le relais 4 x 400 m. Comment se déroule votre préparation au quotidien ?

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L'athlétisme fait partie intégrante de ma vie et demande énormément de rigueur. Je m'entraîne six jours sur sept sous la supervision de mon coach. Chaque séance est programmée avec précision. Il décide du contenu des exercices, du volume de travail et des objectifs à atteindre. Certaines journées sont particulièrement difficiles, surtout lorsque la fatigue s'accumule, mais je garde toujours en tête mes objectifs. C'est cette détermination qui me permet de persévérer et de repousser constamment mes limites.

Comment parvenez-vous à concilier sport et études ?

Pour moi, tout est une question d'organisation. Je me prépare actuellement à reprendre mes études en langue anglaise. Le matin est consacré à l'entraînement et l'après-midi aux cours et aux révisions. Cela demande une gestion rigoureuse du temps et beaucoup de discipline. Les études sont tout aussi importantes que le sport, car elles me permettent de préparer mon avenir au-delà de ma carrière sportive.

Quels sont désormais vos objectifs ?

Je veux progresser étape par étape. Mon ambition est de devenir championne de Madagascar, avant de m'imposer sur la scène continentale. J'aimerais également participer à un championnat du monde. Mon rêve ultime reste toutefois de représenter Madagascar aux Jeux olympiques. Je sais que le chemin est encore long et que les minima à réaliser sont très exigeants, mais cela me motive davantage à travailler.

Que devez-vous encore améliorer pour gagner de précieuses secondes ?

Aujourd'hui, mon record est de 56 secondes sur 400 m plat et de 1'04"15 sur 400 m haies, un chrono réalisé à Maurice. Je dois encore perfectionner ma technique de franchissement des haies. Cette discipline exige un timing très précis entre la course et les obstacles. Chaque détail compte: le rythme, l'impulsion, la réception et la relance.