Madagascar: Festivités d'indépendance - Rajoelina adresse ses mots de solidarité

À l'occasion de la célébration de la fête nationale, Andry Rajoelina, ancien président de la République, n'a pas manqué d'exprimer, hier, sa nostalgie du pays et ses pensées envers le peuple malgache.

Dans un message en cinq paragraphes publié sur Facebook, il réaffirme son attachement à Madagascar et adresse son soutien aux Malgaches en difficulté, confrontés à des problèmes de santé ou vivant des moments de deuil. « Je pense particulièrement à vous, Malgaches de tous horizons, qui faites face à la célébration de cette fête nationale », écrit-il.

Dans son message, Andry Rajoelina apporte également son soutien aux personnes qui traversent des épreuves liées à leur engagement et à leur amour de la patrie. « Vous n'êtes pas seuls et je suis de tout coeur avec vous », écrit-il, en appelant les Malgaches à garder espoir et à continuer d'avancer malgré les obstacles.

L'ancien chef de l'État réaffirme son attachement à Madagascar et sa confiance en un avenir meilleur pour le pays. Il place la foi au coeur de son message, en souhaitant une fête nationale remplie de bénédictions et en appelant à l'unité des Malgaches sous la protection de Dieu.