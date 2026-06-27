Madagascar: Spectacles à Mahamasina - Des artistes de tous les styles

Rock, gospel, rap, ba gasy et chants traditionnels venus de Russie ont rythmé le grand spectacle organisé au stade Barea de Mahamasina à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance.

Le grand podium des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance a offert, hier, au stade Barea de Mahamasina, une succession de prestations aux univers musicaux variés. Dès les premières minutes, les artistes ont imposé leur style et installé une ambiance festive devant un public nombreux venu célébrer cet événement national.

L'ouverture du spectacle a été assurée par Ken, qui a donné le ton avec son énergie rock. Pour l'occasion, il a présenté « Andao hitsangana », un titre spécialement composé pour le 66e anniversaire de l'indépendance. À travers cette chanson, l'artiste a lancé un message d'unité : « J'invite les Malgaches à se rassembler autour du fihavanana. » Il a ensuite poursuivi avec « Sahy minia », avant d'interpréter plusieurs de ses titres les plus appréciés, notamment « Maditra be » et « Dia ry ralahy ».

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L'artiste a confié que sa participation à ce rendez-vous représentait « un grand défi », compte tenu de l'importance de cette célébration nationale. « J'ai dû travailler contre la montre entre les séances de studio et les répétitions pour cette chanson », a-t-il expliqué. Les nouveaux morceaux présentés à cette occasion figureront sur son deuxième album, prévu l'année prochaine et composé de douze titres.

Gospel et rock

Le programme s'est ensuite poursuivi avec Tanora Masina Itaosy, qui a apporté une note de recueillement grâce à un répertoire gospel. L'ambiance a changé avec le rappeur Bolo, dont les morceaux ont introduit une touche urbaine et moderne.

Le public a également découvert la chorale venue de Russie. Ses chants traditionnels, accompagnés de prestations scéniques et d'acrobaties, ont offert une parenthèse originale dans le spectacle.

Le rock a ensuite repris toute sa place avec Iraimbilanja, qui a interprété « Tao antsekoly » et « Mosoara ». Le groupe a réaffirmé son attachement à cette célébration en déclarant : « Nous nous produisons pour notre pays, et nous le faisons avec beaucoup de coeur. »

Ra Havàna a ensuite entraîné le public avec « An-dakozia ». Accompagné de ses danseurs, l'artiste a rapidement fait chanter et danser une grande partie des spectateurs.

Parmi les artistes ayant également animé le podium, Lego s'est produit aux côtés de danseurs vêtus de tenues traditionnelles. Son interprétation de « Tsaiky jôby » a apporté une nouvelle touche festive à une programmation riche, illustrant la diversité des styles musicaux réunis pour donner le coup d'envoi des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance.

En réunissant des artistes aux univers variés sur une même scène, le grand podium de Mahamasina a illustré la diversité musicale qui accompagne les célébrations nationales. Une soirée marquée par le partage, l'énergie et la communion avec le public, à l'image de l'esprit de cette 66e fête de l'indépendance.