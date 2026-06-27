Madagascar: Fête nationale - Le monde salue le pays

« Félicitations, nos meilleurs voeux », tels sont les mots les plus fréquemment adressés au chef de l'État et au peuple malgache à l'occasion de la célébration, hier, du 66e anniversaire du retour à l'indépendance de Madagascar.

Ces messages, envoyés par des présidents et monarques de pays amis et partenaires, ont marqué cette journée importante de l'histoire de Madagascar. Parmi eux, Donald Trump, président des États-Unis, a mis en avant l'importance des relations entre les deux pays, en insistant sur la coopération économique et les perspectives communes. Dans son message, il affirme que « les États-Unis célèbrent le potentiel de notre partenariat avec Madagascar », notamment à travers le commerce, l'investissement et la croissance économique.

De son côté, Vladimir Poutine, président russe, a adressé ses voeux de réussite et de prospérité à Madagascar. Il a exprimé sa volonté de renforcer davantage les relations avec la Grande Île, en évoquant « le maintien des actions mutuelles russo-africaines » dans la perspective des prochaines rencontres internationales.

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Le président chinois Xi Jinping a, pour sa part, souhaité paix et développement au peuple malgache. Il a rappelé les liens historiques entre les deux pays, estimant que « la Chine et Madagascar sont liés par de profonds liens d'amitié traditionnelle », et réaffirmant la volonté de poursuivre une coopération fondée sur le soutien mutuel.

Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et le président tchadien Mahamat Idriss Déby ont également adressé leurs meilleurs voeux à Madagascar, témoignant de la continuité des relations entre les pays africains.

Enfin, plusieurs souverains étrangers, dont le roi Charles III du Royaume-Uni, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, le roi Philippe de Belgique et le roi Mohammed VI du Maroc, ont également exprimé leurs souhaits de bonheur et de prospérité à Madagascar.

Ces messages témoignent de la place occupée par Madagascar sur la scène internationale, à travers des gestes diplomatiques significatifs émanant des puissances mondiales et des pays partenaires. Ils illustrent également des perspectives de coopération, de développement mutuel et de renforcement des relations diplomatiques.

La Présidence de la République souligne que ces marques d'attention constituent « une fierté légitime », des messages de fraternité et de confiance renouvelée envers l'ensemble du peuple malgache, en tant que « gage d'un avenir commun prospère et harmonieux au sein du système international ».