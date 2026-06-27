Afrique: Hackathon DIU e-santé - Une équipe malgache remporte le premier prix

Une équipe malgache fait briller les couleurs de Madagascar à l'échelle africaine. Elle remporte le Hackathon DIU e-santé 2026, qui s'est tenu du 15 au 18 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous le thème : « Innovations et pratiques en santé en Afrique ».

Cette équipe a gagné ce prix grâce au développement d'une solution technologique intelligente dédiée au suivi de la grossesse et à la santé de la mère et de l'enfant. Le projet contribue à anticiper les risques médicaux en amont et à améliorer la prise en charge des patientes.

Le Dr Radoniaina Andriantsiresy Rasoamanana, enseignant-chercheur à l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo et directeur des systèmes d'information et des nouvelles technologies au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fait partie de cette équipe lauréate. Chaque équipe réunit plusieurs disciplines, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des experts du numérique, des travailleurs sociaux, des vétérinaires, des juristes, des géographes et des sociologues.

Félicité

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Le but est de travailler ensemble pour transformer les connaissances acquises au sein du DIU e-santé en projets concrets, innovants et à fort impact. Cette approche multidisciplinaire et cette coopération panafricaine, caractéristiques de ce hackathon, sont importantes pour répondre aux enjeux de santé publique et construire des systèmes de santé plus résilients, inclusifs et durables.

Reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 23 juin, le Dr Radoniaina Andriantsiresy Rasoamanana a été félicité pour ses efforts et sa réussite. Il l'a encouragé à poursuivre ses travaux de recherche et d'innovation afin de continuer à faire rayonner le savoir-faire de Madagascar sur la scène internationale. Ce hackathon a rassemblé cette année une soixantaine de participants issus de dix-sept pays africains.