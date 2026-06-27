Madagascar: Transport - Un trajet de plus du train urbain

27 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le train urbain Soarano-Ambohimanambola passe à la vitesse supérieure. La Société de transport urbain (SETU) renforce son offre en programmant un troisième voyage par jour, depuis le 24 juin. « Pour mieux vous servir, la SETU met à votre disposition des horaires réguliers entre Soarano et Ambohimanambola », lance l'opérateur.

Le service passe ainsi à trois allers-retours par jour du lundi au vendredi, contre deux auparavant depuis son lancement en décembre 2025. Le premier départ de Soarano a lieu à 05h 30, suivi d'un autre départ à 13h 00, et le dernier est programmé à 17h 30. Les voyageurs peuvent embarquer à Ambohimanambola à 06h 30, à 14h 00 et à 18h 30 pour le retour vers le centre-ville.

Le samedi, les horaires sont adaptés aux sorties, aux marchés et aux déplacements familiaux, avec des départs en milieu de journée. De Soarano vers Ambohimanambola, les trains partent à 08h 30, 11h 30 et 16h 00. Le retour est assuré à 09h 45, 12h 45 et 17h 15.

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Ce renforcement de l'offre coïncide avec la mise en service de la gare routière d'Amoron'Akona. Dans le cadre de l'inauguration de cette infrastructure, le ministère des Transports et de la Météorologie avait annoncé une augmentation des rotations ferroviaires afin de faciliter le transfert des voyageurs vers cette nouvelle gare routière. Ce train urbain a une station à Amoron'Akona. Il passe également par sept autres stations, dont Soarano, Ampefiloha, Anosibe, qui reste pour le moment fermée, Soanierana, Androndra, Mandroseza et Ambohimanambola. Le ticket de transport coûte 3000 ariary.

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