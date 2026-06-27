Madagascar: Informatique - Des jeunes se passionnent pour la cybersécurité

Des jeunes manifestent un grand intérêt pour la cybersécurité. Ils sont venus nombreux au Symposium national de la cybersécurité 2026, qui s'est tenu au Novotel Alarobia, les 22 et 23 juin.

« On constate un véritable engouement chez les jeunes, qui sont restés mobilisés du début à la fin », s'est réjoui Éric Rakotomaniraka, directeur général de la Computer Incident Response Team (CIRT) Madagascar, lors de la clôture de l'événement.

Ces deux jours d'apprentissage leur ont permis d'en savoir beaucoup plus sur la cybersécurité. « À l'école, nos cours restent souvent très théoriques. Cet événement a donc été une formidable opportunité pour nous, les étudiants, car il nous a véritablement permis de mettre en pratique nos compétences et de libérer notre potentiel », réagit Rakotondramparany, étudiant en 3e année de la filière télécommunication à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA).

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Plusieurs talents ont été révélés lors du hackathon du Symposium national. Parmi eux, l'équipe SFYRISEC, de l'École nationale d'informatique (ENI) de Fianarantsoa, qui a remporté le premier prix de ce concours avec son projet Aro. Il s'agit d'une solution innovante alliant intelligence artificielle et sécurité numérique, pensée pour protéger le Madagascar numérique. « Les talents malgaches existent. Donnons-leur les moyens de s'épanouir », note le CIRT Madagascar.