Madagascar: Disparition - Sabine Anjarasoa Emmanuel s'est éteinte

27 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le basketball malgache est en deuil. Sabine Anjarasoa Emmanuel, ancienne joueuse de l'équipe nationale de Madagascar et coach reconnue, s'est éteinte brutalement à l'âge de 58 ans. La nouvelle a provoqué une vive émotion au sein de la grande famille de la balle orange, tant à Toamasina qu'à travers tout le pays.

Mère d'Ibraïm Aziz, joueur de l'équipe nationale Ankoay, Sabine a consacré une grande partie de sa vie au développement du basketball malgache. Internationale en 1986, elle a porté avec fierté les couleurs nationales après avoir brillé dans plusieurs clubs de référence.

Au cours de sa carrière de joueuse, elle a notamment évolué sous les couleurs de l'ASSIMA Toamasina, de l'ASFOI Antananarivo et de l'AS Port Toamasina.

Après avoir rangé ses baskets, elle s'est tournée vers l'entraînement avec la même passion. Son expérience et sa rigueur lui ont permis de diriger plusieurs équipes, notamment Gotham City Toamasina, ABB ASOS Brickaville, l'ASCUT Toamasina et BCB Boeny. Elle a ensuite retrouvé le banc de Gotham City, un club auquel elle restait particulièrement attachée.

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Joueuse puis technicienne respectée, Sabine Anjarasoa Emmanuel a laissé une empreinte durable dans le paysage du basketball national. Nombreux sont les joueurs et joueuses qu'elle a accompagnés et formés au fil des années.

À l'annonce de sa disparition, la Fédération malagasy de basketball, ses ligues régionales ainsi que l'ensemble des acteurs du basketball ont exprimé leur profonde tristesse.

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