Madagascar: Musique - Tselatra se donne une cure de jouve après 45 ans de scène

Le groupe de rock promet de nombreuses nouveautés pour célébrer ses 45 ans de carrière lors d'un concert prévu le 2 août à Antsahamanitra.

Les répétitions ont officiellement commencé jeudi dernier pour Tselatra. Réunis à Isoraka avec leurs musiciens clavier, guitare électrique et batterie, les membres du groupe peaufinent un spectacle qu'ils annoncent riche en nouveautés afin de marquer leurs 45 ans de scène. Le concert est prévu le 2 août à Antsahamanitra.

Pour Éric, membre du groupe, ces séances de travail sont indispensables.

« C'est comme les études : sans révision, il n'y a pas de mémoire », explique-t-il. Tant que le temps le permet, le groupe continue d'affiner chaque morceau afin d'offrir une prestation à la hauteur de l'événement.

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Le public retrouvera les titres qui ont construit la réputation de Tselatra au cours de quatre décennies de carrière, mais également des nouveautés plus récentes, dont certaines enregistrées avec Dama. Si les arrangements évoluent pour suivre les tendances actuelles, Éric insiste sur un point : « Nous gardons toujours ce qui fait l'identité de Tselatra. » Le style rock qui caractérise le groupe reste ainsi au coeur du projet.

Dimension sentimentale

Cette volonté de se renouveler se traduira aussi par une mise en scène plus ambitieuse. Jeux de lumière, sonorisation et effets visuels seront renforcés afin de concrétiser des idées que le groupe n'avait pas toujours pu réaliser auparavant, notamment par manque de moyens techniques. L'objectif est d'offrir, selon eux, un spectacle inédit sans perdre l'âme de Tselatra.

Le choix d'Antsahamanitra revêt également une dimension sentimentale pour les musiciens. Ils souhaitent y créer une atmosphère mémorable, portée par les lumières, la musique et une scénographie capable de satisfaire pleinement le public. Plusieurs invités, malgaches et étrangers, issus de l'univers du rock, participeront au concert. Des duos inédits sont également annoncés avec des artistes de différentes générations, dont certains n'ont encore jamais partagé la scène avec Tselatra.

Depuis sa création, le groupe s'appuie sur ses membres historiques, notamment Papatra, Tita et Tovo, considérés comme les piliers de cette aventure musicale. Fidèle à sa philosophie, Tselatra privilégie toujours les versions originales de ses chansons plutôt que l'improvisation.

Éric rappelle que, malgré son identité rock, le groupe puise profondément son inspiration dans la culture malgache. « Nos chansons sont profondément malgaches. Même dans notre manière de chanter, nous faisons en sorte qu'il n'y ait aucune influence étrangère. »

Quant au nom Tselatra, il évoque à la fois l'éclair qui illumine le ciel et cette énergie qui traverse la musique, tout comme « l'étincelle » qui peut naître des sentiments.

Entre héritage, modernité et respect de la culture malgache, le groupe promet un moment fort où l'émotion, l'énergie et la complicité avec le public seront au rendez-vous, confirmant ainsi qu'après 45 ans de scène, la flamme de Tselatra reste toujours aussi vive.