Madagascar: Effets vestimentaires - Les tenues traditionnelles raflent la mise

Les autorités, invités étrangers et personnalités ont mis à l'honneur le savoir-faire vestimentaire malgache lors du 66e anniversaire de l'Indépendance hier au Stade Barea Mahamasina.

Au-delà du défilé et des animations artistiques, les tenues portées par les hautes personnalités ont retenu l'attention au Stade Barea Mahamasina. Les membres du Gouvernement, les hautes autorités de l'État, le Premier ministre, les responsables institutionnels, ainsi que les chefs d'État étrangers invités et leurs délégations ont affiché des styles largement inspirés de la culture malgache, mettant en valeur les tissus, les couleurs et les accessoires traditionnels.

La Première Dame s'est distinguée par une tenue de haute couture rouge et blanche, rappelant les couleurs du drapeau malgache. Son tailleur, agrémenté de détails inspirés du vita malagasy, était complété par un chapeau en tsihy, apportant une touche d'élégance tout en valorisant le patrimoine artisanal national.

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De son côté, le Président de la République, le colonel Michaël Randrianirina, a opté pour un ensemble de haute couture beige, inspiré du thème gasy. Sa tenue, confectionnée sur mesure et accompagnée d'un lamba landy aux rayures vertes et rouges, mettait à l'honneur les couleurs du drapeau national. Un chapeau traditionnel malgache venait compléter l'ensemble, renforçant le caractère authentique de son apparence lors de sa sortie aux côtés de la Première Dame.

La majorité des hautes personnalités présentes ont également privilégié des vêtements inspirés des différentes régions de Madagascar. Les tissus, les coupes et les ornements reflétaient la richesse et la diversité des traditions vestimentaires du pays, donnant une identité culturelle marquée à cette cérémonie officielle.

Pendant que les autorités prenaient place dans les tribunes, les artistes invités et la chorale ont assuré l'animation de la scène, contribuant à installer une ambiance festive avant les temps forts de la célébration.