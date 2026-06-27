Madagascar: Ambohimanambola - Une dispute conjugale dégénère en meurtre

Une femme est soupçonnée d'avoir tué son mari dans la nuit de jeudi à hier à Ambohimahatsinjo, commune d'Ambohimanambola.

Les gendarmes, alertés, ont découvert le corps de R. P., 51 ans, allongé sur son lit, présentant de multiples blessures au niveau de la tête, des jambes et des genoux. Selon le médecin du Centre de santé de base niveau II de Tsarataona, ces blessures auraient entraîné son décès.

Les enquêteurs ont trouvé des vêtements ensanglantés, un pilon, un morceau de bois muni de clous et une natte tachée de sang. Des traces de sang étaient également visibles dans la cuisine, malgré une tentative de nettoyage. La veuve, âgée de 56 ans, a été surprise en train de dissimuler un pantalon bleu maculé de sang dans les toilettes au moment de l'intervention. Elle a immédiatement été placée en garde à vue.

Les objets saisis serviront de pièces à conviction dans l'enquête ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame conjugal. La Gendarmerie nationale a indiqué que l'ordre public a été préservé et qu'aucun acte de justice populaire n'a eu lieu grâce à l'arrivée rapide de son équipe.