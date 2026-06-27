Madagascar: Podium Anosy - Une foule de familles savourent une soirée de spectacles à Anosy

27 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le podium d'Anosy, du 25 juin, a attiré une forte affluence de familles venues profiter d'une soirée de détente et de spectacles dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de l'Indépendance. Dans une ambiance conviviale, le public a répondu présent tout au long des différentes prestations.

La soirée a débuté avec Melky, qui a ouvert la scène et installé l'ambiance. Le duo Ndondola et Lucia a ensuite pris le relais avec ses titres phares Tiana et Tsy fanah'inako, rapidement repris par un public déjà conquis.

L'artiste étranger Paskero a marqué un tournant dans la soirée avec son style tropical, entraînant les spectateurs dans la danse et apportant une touche internationale au programme.

La dynamique s'est poursuivie avec Stéphanie, qui a fait vibrer la scène grâce à son titre emblématique Tsy misy roiroy. Samoela et Njakatiana ont également contribué à maintenir une ambiance festive et soutenue jusqu'à la fin de la soirée.

À la tombée de la nuit, un grand feu d'artifice a illuminé le ciel d'Anosy, offrant un moment spectaculaire très apprécié par les familles présentes, venu clôturer une soirée placée sous le signe de la musique et du partage.

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