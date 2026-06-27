Madagascar: Mahajanga - La tenue traditionnelle sublime la fête nationale malgache

Le thème vestimentaire malgache, recommandé par le Président de la refondation de la République, Michaël Randrianirina, a été adopté à l'unanimité et appliqué à Mahajanga, lors de la célébration de la fête nationale du 26 juin.

Les participants au défilé élèves, sportifs, membres d'associations, personnels de la région, communes et écoles de formation ainsi que les invités de marque et différentes autorités locales ont porté avec élégance des tenues vestimentaires démontrant l'identité malagasy. Le drapeau tricolore malagasy a décoré et recouvert toute la cérémonie de parade devant l'hôtel de ville de Mahajanga, hier.

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, placée sous le thème, « réforme pour le progrès de Madagascar », s'est distinguée des éditions précédentes. L'objectif de la célébration de ce 26 juin était de mettre en valeur la culture et l'identité malgaches. Le chef de région Boeny, Nasolo Adakalo, et le PDS de Mahajanga, Guy Dolsain Arvely ont tronqué leurs costumes et chemises par des ensembles en soga malagasy, taillés dans un style proche du mini-malabary.

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Le député élu à Mahajanga, Christian Afankandro, a quant à lui, comme à son habitude, porté le « lamba »

en guise de pantalon, sa tenue traditionnelle. « Une nation qui ne possède pas sa culture est perdue. Elle contribue à réveiller le sens du patriotisme, qui contribue au développement. Toutes les régions ont suivi la directive, ce qui est une initiative positive », a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale.

Parade

Le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a dû porter sa tenue d'administrateur civil de couleur bleu marine, puisqu'il était chargé de la chancellerie pour la remise des distinctions honorifiques. Les élèves des écoles primaires publiques se sont démarqués avec des tenues tricolores et ont porté des uniformes aux couleurs du drapeau national. À l'instar de l'EPP d'Antanimalandy, des élèves du lycée privé catholique Victoire Rasoamanarivo à Tsararano ambony ainsi que ceux de l'EPP Fanantenana à Fiofio, ont porté des tenues harmonisées, avec des cravates rouges, des chemises blanches et des pantalons verts.

Des participantes issues d'associations de femmes ont également présenté leurs tenues et coiffures traditionnelles, offrant un spectacle apprécié du public.

La revue de la troupe militaire, effectuée par le préfet de Mahajanga, a ouvert la cérémonie vers 9 h 47 mn. Ensuite, la décoration des 18 récipiendaires, dont trois au grade de Grande Croix de 2e classe et sept au rang du chevalier de l'Ordre national, à la distinction honorifique a précédé la traditionnelle revue et procession. Le défilé a débuté vers 10h 47. Les éléments motorisés ont fermé la parade des différents éléments des Forces de défense et de sécurité.

Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées publics et privés ont défilé, rejoints par ceux des établissements de formation ainsi que des scouts. Les sportifs ont également répondu présent, tout comme les acteurs politiques, les personnels de la municipalité et ceux de la région Boeny.