Ile Maurice: Le Reform Party monte au créneau

Le Reform Party a vivement critiqué le Budget 2026-2027 lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 27 juin, en l'absence de son leader, Roshi Bhadain. Les membres du bureau politique ont tour à tour dénoncé plusieurs mesures budgétaires, qu'ils jugent pénalisantes pour les ménages, les retraités, les investisseurs et l'économie.

La docteure Manjeeta Baichoo s'est attaquée à l'augmentation de la sugar tax, soutenant que cette mesure n'apportera pas de réponse durable au problème du diabète. Selon elle, les recettes générées par cette taxe démontrent que l'objectif est davantage fiscal que sanitaire. Pour sa part, Ziad Chetty a estimé que le gouvernement manque d'ambition en matière d'intelligence artificielle.

Selon lui, les annonces faites depuis 2025 se limitent essentiellement à des stratégies et à la création de structures administratives, sans véritable plan d'action. Il a plaidé pour que l'intelligence artificielle devienne un véritable moteur de développement économique, allant jusqu'à proposer la création d'un ministère dédié afin de piloter cette transformation.

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Denys Lamy s'est, lui, montré particulièrement critique envers l'introduction d'une taxe de 5 % sur les primes d'assurances générales à partir de janvier 2027. Il estime que cette mesure alourdira davantage le coût de la vie pour les particuliers et les entreprises. L'ancien banquier a également dénoncé les amendements annoncés au Banking Act, affirmant qu'ils accorderaient des pouvoirs excessifs à la Financial Crimes Commission pour accéder aux informations bancaires sans contrôle judiciaire préalable. Il a averti qu'une telle réforme risquerait d'entamer la confiance des investisseurs et a indiqué que le parti envisage une contestation devant la justice si ces dispositions sont adoptées.

Les dirigeants du Reform Party sont également revenus sur la réforme des pensions. Ils ont soutenu que, malgré le retrait du means test, le nouveau système proposé continuera de réduire le montant des pensions pour les personnes choisissant de partir à la retraite à 60 ans.

Enfin, le parti a contesté les projections budgétaires du gouvernement, estimant que le déficit annoncé serait sous-évalué en raison d'hypothèses de recettes jugées trop optimistes et d'économies qui, selon lui, ne pourront être réalisées.