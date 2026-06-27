Ile Maurice: La CITU appelle à un encadrement plus strict du recrutement des travailleurs étrangers

La Congress of Independent Trade Unions (CITU) a consacré sa conférence de presse, tenue le jeudi 25 juin à son siège de la rue Louis-Victor-de-La-Faye, à Port-Louis, à une analyse des mesures annoncées dans le Budget 2026-2027. Parmi les principaux sujets abordés figurait le recrutement de travailleurs étrangers, que la centrale syndicale estime devoir être soumis à un contrôle beaucoup plus rigoureux.

Le président de l'Université des Mascareignes Employees Union, le Dr Keshav Bhuckory, a soutenu que le recrutement de travailleurs étrangers à Maurice nécessite un processus de sélection plus strict afin de garantir une meilleure gestion du marché du travail. Selon lui, les procédures actuelles doivent être renforcées, indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés, afin d'assurer un meilleur équilibre entre les besoins des employeurs et la protection de la main-d'oeuvre locale.

Le syndicaliste a également plaidé pour l'introduction d'un cadre réglementaire plus solide afin d'encadrer l'ensemble du processus de recrutement. Il a notamment proposé que des mécanismes de suivi soient instaurés pour garantir le retour des travailleurs dans leur pays d'origine à l'expiration de leur contrat de travail. Une telle mesure, estime-t-il, contribuerait à une meilleure gouvernance du système de recrutement et à une gestion plus efficace des permis de travail.

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La CITU considère que les dispositions budgétaires devraient s'accompagner de réformes administratives destinées à renforcer les contrôles exercés par les autorités compétentes. Pour le Dr Keshav Bhuckory, la transparence et le respect des règles demeurent essentiels afin de préserver les droits des travailleurs, tout en répondant aux besoins de certains secteurs économiques confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre.