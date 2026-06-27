Ile Maurice: Courir 40,2 km pour dire stop à la drogue

Grande première à Mahébourg, ce dimanche 28 juin, avec une course exploitant la beauté de la route côtière du Sud-Est. Il s'agit d'un relais réunissant 18 équipes, du débarcadère de Deux-Frères au Mahébourg Waterfront, sur une distance de 40,2 km. À l'arrivée, toute une série d'activités sportives et culturelles sera organisée à Mahébourg sur le thème du combat contre la drogue.

Ce Rele Lakot 2026 inédit et innovant veut s'inscrire dans le calendrier des runners du pays, mais a aussi pour objectif de mobiliser la population mauricienne autour d'un fléau majeur qui menace la société. «Il est grand temps qu'on réagisse et qu'on dise stop à la drogue, qui fait des ravages dans notre belle région de Grand-Port mais aussi dans tout le pays», déclare Gilbert Sadoo, responsable du club des Southern Lions, à l'origine de cette initiative.

«Notre jeunesse est très vulnérable face à ce problème et ce n'est pas en restant les bras croisés qu'on fera bouger les choses. Il faut des actions fortes et concrètes. Le sport apporte souvent les solutions dont la société a besoin pour son bien-être et son équilibre. C'est la raison pour laquelle ce Rele Lakot 2026 s'appelle Lakot leve kont ladrog. Ce sera aussi l'occasion de faire découvrir la beauté du paysage de notre* côte sud-est sauvage. J'invite le public à venir nous soutenir, que ce soit au départ, sur la route ou à l'arrivée à Mahébourg*. Un grand merci à tous nos* partenaires», poursuit-il.

Voici le parcours du relais, qui débutera à 9 heures : Deux-Frères - Quatre-Soeurs - Grand-Sable - Petit-Sable - Bambous-Virieux - Anse-Jonchée - Bois-des-Amourettes - Vieux-Grand-Port - Ferney - Rivière-des-Créoles - Petit-Bel-Air - Mahébourg - Beau-Vallon - Blue-Bay - Pointe-d'Esny - Mahébourg Waterfront. Une course qui nécessitera endurance, esprit d'équipe et unité, et qui vise à sensibiliser aux problèmes sociaux. À l'arrivée, plusieurs activités sont prévues, telles qu'un tournoi de street football et un tournoi de pétanque, entre autres.

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