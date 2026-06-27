Ile Maurice: Salaires impayés et inquiétude grandissante chez Evaco

La situation des salariés d'Evaco demeure préoccupante depuis la mise sous administration judiciaire. Après une première mobilisation le 16 juin à l'usine d'Arsenal, une douzaine d'employés ont à nouveau manifesté hier pour exiger des explications sur des salaires impayés depuis deux, voire trois mois pour certains.

Parmi eux, Bernard Hervey, storekeeper chez Evaco (branche Fairstone Support), témoigne qu'il n'a pas été payé pour avril et mai 2026. Une réunion avec les liquidateurs avait eu lieu le 19 juin ; on leur aurait demandé de ne pas se rendre au travail tout en assurant que les salaires continueraient d'être versés. Mais, depuis deux mois, rien n'a été perçu et aucune communication officielle de la direction n'a été adressée aux employés. Père de deux enfants, Bernard Hervey évoque les difficultés pour couvrir les dépenses familiales et la solidarité temporaire de proches, tout en s'inquiétant de la durée de cette situation.

La Federation of Progressive Unions (FPU) a saisi le ministre du Travail le 25 juin, décrivant la détresse financière des travailleurs d'Evaco et les retards de paiement qui accroissent la précarité. La FPU réclame la création, sous l'égide du ministère, d'un Emergency Fast-Track Desk pour aider les salariés dans leurs démarches et offrir un soutien accessible à travers l'île.

Une nouvelle rencontre avec la direction d'Evaco est prévue mercredi prochain. Les employés attendent désormais des garanties claires sur le paiement des arriérés et des mesures concrètes pour sécuriser leurs emplois et leurs revenus à court terme.

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