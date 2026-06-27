Ile Maurice: Là où les idées prennent forme

Qui dit mariage dit souvent des mois, voire des années de préparation. En effet, entre le choix du lieu de réception, la décoration, les tenues, le photographe ou encore l'animation musicale, les futurs mariés doivent faire face à une multitude de décisions.

À cela s'ajoutent les contraintes budgétaires, les questions de financement ainsi que la coordination des différents prestataires, ce qui rend l'organisation parfois complexe et stressante.

C'est justement pour répondre à ces enjeux que se tient le Wedding & Events Convention 2026, depuis hier, vendredi 26 juin, au Tribeca Mall, jusqu'à ce soir, à 19 heures. L'événement réunit sous un même toit des professionnels spécialisés dans l'organisation de mariages et d'événements.

Organisé par Business Magazine, l'express et Essentielle, avec le soutien de Cim Finance, le salon est ouvert gratuitement au public. Il permet ainsi aux visiteurs de rencontrer directement les acteurs du secteur, de découvrir les dernières tendances et, surtout, de bénéficier de conseils personnalisés pour concrétiser leurs projets.

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Areff Salauroo, CEO de La Sentinelle Ltd, 3e à partir de la gauche, entouré de ses collaborateurs.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Areff Salauroo, Chief Executive Officer (CEO) de La Sentinelle Ltd (LSL), a rappelé l'importance de cette deuxième édition, qui rassemble entrepreneurs et professionnels de l'événementiel. Selon lui, ce rendez-vous constitue une véritable vitrine pour le secteur, tout en facilitant la planification des événements.

Dans ce sens, il a expliqué que l'objectif est de rendre l'organisation plus simple et plus fluide. «Notre ambition est de faire en sorte que chaque projet devienne une expérience mémorable», a-t-il souligné, précisant que cette mission est partagée par l'ensemble des exposants présents.

Par ailleurs, le CEO de LSL a mis en avant la richesse des profils réunis. «Vous allez découvrir des créateurs, des spécialistes et des experts prêts à écouter vos envies, à comprendre vos idées et à proposer des solutions adaptées», a-t-il indiqué.

Pour les particuliers et les entreprises à la recherche de prestataires fiables, le Wedding & Events Convention 2026 s'impose comme un rendez-vous incontournable.

En outre, il a invité les visiteurs à prendre le temps d'échanger avec les professionnels, de comparer les offres et de s'inspirer des tendances présentées. «Ce salon est le vôtre. Profitez-en pour rencontrer vos futurs prestataires et concrétiser vos projets», a-t-il ajouté.

Plus de 30 exposants participent à cette édition. On y retrouve notamment des gestionnaires de lieux, des décorateurs, des photographes, des vidéastes, des créateurs de robes et de costumes, mais aussi des fleuristes, des spécialistes de la papeterie événementielle, des pâtissiers, des traiteurs, ainsi que des professionnels de l'animation et du divertissement. De plus, des solutions de financement sont proposées afin d'aider les futurs mariés à mieux structurer leur budget.

Au-delà du mariage, le salon s'adresse également à toute personne souhaitant organiser un événement privé ou professionnel. Anniversaires, baptêmes, fêtes familiales, conférences ou événements d'entreprise y trouveront des prestataires adaptés, dans une démarche simplifiée.