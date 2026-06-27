Ile Maurice: Un «Criminal Justice Committee» pour réduire la surpopulation carcérale

Le Conseil des ministres a pris note du rapport de la Commission d'enquête sur le décès d'Andy Selmour, survenu le 9 décembre 2025 à la prison de Melrose. Cette affaire, qui avait suscité une vive émotion dans le pays, avait mis en lumière de nombreuses interrogations sur les conditions de détention et le fonctionnement du système pénitentiaire.

Le rapport met en évidence des dysfonctionnements au sein des établissements pénitentiaires. La Commission relève notamment un manque aigu de personnel, une démotivation et une indiscipline parmi certains agents, ainsi que des allégations de trafic de drogue et de corruption. Elle pointe également l'insuffisance des programmes de réhabilitation, des lacunes dans la prise en charge des urgences médicales et d'importantes faiblesses au niveau de la gestion administrative et de la supervision.

Face à ces constats, la Commission formule plusieurs recommandations destinées à réformer en profondeur le système carcéral. Elle préconise le renforcement immédiat des effectifs à la prison de Melrose, une réforme de la gestion des prisons, l'amélioration des programmes de réhabilitation et un renforcement de la lutte contre la corruption et la contrebande. Le rapport recommande également l'instauration de protocoles médicaux d'urgence plus efficaces, un meilleur accompagnement psychologique des détenus, la création de mécanismes indépendants de plaintes et de discipline, ainsi qu'un renforcement des organismes de contrôle.

Sur le plan structurel, la Commission propose une révision de la politique de détention provisoire et la création d'un Criminal Justice Committee afin de contribuer à réduire la surpopulation carcérale. Elle plaide également pour une culture pénitentiaire davantage fondée sur le respect des droits humains, le professionnalisme et la responsabilité. Le Cabinet a par ailleurs décidé de mettre en place un comité présidé par le Secrétaire aux Affaires intérieures afin d'assurer le suivi et la mise en oeuvre des recommandations de la Commission.

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Le rapport sera déposé à l'Assemblée nationale, où il devrait alimenter les débats sur la réforme du système pénitentiaire et les mesures à adopter pour prévenir de nouveaux drames.