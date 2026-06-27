Sénégal: Éthique des affaires - Le pari d'une économie plus humaine

Réunis du 25 au 27 juin à Dakar, des dirigeants d'entreprises africains et européens plaident pour un modèle économique conciliant performance, responsabilité et dignité humaine.

À l'initiative de l'Association des Dirigeants Entrepreneurs et Cadres Catholiques du Sénégal (ADECCS), ce premier Forum économique des dirigeants chrétiens d'entreprises met l'emploi des jeunes au coeur de ses priorités et ambitionne d'influencer les politiques publiques.

Le développement économique de l'Afrique ne pourra être durable sans une profonde transformation des pratiques entrepreneuriales. C'est le message porté par le premier Forum économique des dirigeants chrétiens d'entreprises, ouvert jeudi 25 juin 2026 à Dakar par l'Association des Dirigeants Entrepreneurs et Cadres Catholiques du Sénégal (ADECCS). Pendant trois jours, entrepreneurs, responsables d'institutions, représentants de la société civile et acteurs de la finance éthique vont réfléchir aux moyens de concilier compétitivité, justice sociale et création de valeur.

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Pour le président de l'ADECCS, Étienne Diène, le forum dépasse largement le cadre d'une rencontre confessionnelle. Il se veut un espace de dialogue entre entreprises africaines et européennes autour de principes de gouvernance fondés sur la foi, l'équité, la justice et la transformation humaine. L'ambition est de démontrer que l'éthique peut constituer un véritable levier de performance économique. La diversité des participants illustre cette volonté d'ouverture. Très petites entreprises, PME, grands groupes, ONG et institutions de finance éthique partagent leurs expériences afin de promouvoir des modèles de développement plus inclusifs et plus durables.

En ouverture des travaux, Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministres des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a replacé les débats dans leur dimension géopolitique. Selon lui, la gouvernance, la paix régionale et l'émancipation économique forment un ensemble indissociable pour assurer une croissance durable sur le continent.

L'emploi des jeunes au centre des débats

Au-delà des principes, le forum s'attaque à l'un des principaux défis économiques de l'Afrique : l'insertion professionnelle des jeunes. Dans une région où la démographie exerce une pression croissante sur le marché du travail, les organisateurs estiment que l'emploi constitue un impératif économique autant qu'un enjeu de cohésion sociale. « Trouver un emploi pour les jeunes, c'est une question de dignité, mais aussi un investissement dans l'avenir », affirme Étienne Diène.

Pour répondre à cette urgence, l'ADECCS mise sur un programme de mentorat associant des dirigeants expérimentés à de jeunes entrepreneurs. L'objectif est de favoriser la transmission d'expériences, de renforcer les capacités entrepreneuriales et de lutter contre ce que l'association qualifie de « résilience passive », c'est-à-dire le renoncement provoqué par le manque de perspectives économiques.

Faire évoluer les politiques publiques

Le forum entend également dépasser le stade des recommandations. Les conclusions des travaux seront réunies dans un document stratégique, intitulé le « Forum de Dakar », qui sera remis au ministère de tutelle afin d'alimenter les réflexions sur les politiques de formation, d'emploi et de soutien à l'entrepreneuriat.

Cette démarche de plaidoyer témoigne de la volonté de l'ADECCS de contribuer aux réformes publiques en faveur d'une croissance plus inclusive. Et la présidence du forum par Monseigneur André Guèye, archevêque de Dakar, confère à cette initiative une légitimité supplémentaire dans le dialogue avec les pouvoirs publics.

L'éthique comme facteur de compétitivité

Dans un contexte marqué par les incertitudes économiques mondiales et les tensions régionales, les organisateurs affichent leur confiance dans le potentiel du Sénégal. « Le Sénégal dispose de potentialités extraordinaires. Toutes les conditions sont réunies pour réussir. Le grand bond en avant est possible », soutient Étienne Diène.

Au-delà des déclarations d'intention, le Forum économique des dirigeants chrétiens d'entreprises ambitionne de faire émerger une nouvelle culture entrepreneuriale, où la performance économique ne se mesure plus uniquement à la rentabilité financière, mais également à sa capacité à créer des emplois, à renforcer la cohésion sociale et à produire une croissance durable.

Compétitivité promoteurs de cette initiative défendent ainsi une conviction : l'éthique n'est pas un frein à la compétitivité, mais l'un des fondements de sa pérennité.