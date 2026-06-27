La ville de Rufisque a posé un nouveau jalon pour l'amélioration de son cadre de vie, mercredi soir. Le maire, Oumar Cissé, a officiellement lancé la première édition de la Journée municipale de l'assainissement, marquée par le déploiement du Programme d'Assainissement Liquide Municipal (PALM) et une distribution massive de matériel de raccordement.

Dans une volonté d'apporter des « solutions de proximité aux préoccupations des populations », la municipalité de Rufisque a instauré une Journée municipale de l'assainissement. Cette initiative, qui se veut désormais annuelle et fixée autour du 24 juin, vise à accroître significativement le taux de couverture en assainissement de la ville.

La cérémonie de lancement a été marquée par la remise symbolique de 1000 tuyaux d'évacuation des eaux usées, représentant environ 6000 mètres linéaires de conduite. Ce matériel est destiné aux associations de 35 quartiers de la ville, pour soutenir l'assainissement communautaire.

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Le maire, le Dr Oumar Cissé, a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple fête, mais constitue une « action concrète » pour aider les communautés dans leurs efforts quotidiens contre les eaux usées. Il s'est également engagé à ce que la ville assure un accompagnement technique pour garantir la mise en oeuvre effective des ouvrages.

Ce programme d'assainissement est articulé autour de trois piliers majeurs, selon Alioune Badara Samb, le Coordonnateur du programme. Il s'agit d'abord de l'assainissement communautaire. Face aux nombreuses initiatives familiales et communautaires pour faire face au problème que constitue l'assainissement dans la plupart des quartiers, la mairie s'est résolue à les accompagner.

Bien que l'assainissement ne soit pas une compétence transférée aux collectivités, la mairie soutient qu'il n'est pas non plus une « compétence familiale » et requiert une expertise technique. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette intervention. Ainsi, la ville soutient financièrement et techniquement les quartiers qui s'organisent par eux-mêmes.

L'autre pilier porte sur l'assainissement collectif. Ce volet concerne le raccordement des zones proches des réseaux conventionnels. Le quartier « Kogn Bène Boor », situé à Keury Kao, a été choisi pour cette phase pilote visant à relier les réseaux d'évacuation municipaux au réseau de l'ONAS, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal.

Le troisième volet de cette intervention municipale porte sur l'accès aux infrastructures de base pour les plus démunis. Dans ce cadre, la municipalité prévoit de s'attaquer à la précarité sanitaire, en s'engageant dans un projet de l'Etat destiné à faciliter l'accès aux latrines et aux édicules publiques.

Dans le cadre de ce projet, l'Etat prend en charge 80% des coûts des installations et les ménages demandeurs apportent une participation à hauteur des 20% restants. C'est à ce niveau que la municipalité a porté son intervention, en prenant en charge la part des ménages dans ce projet.

Ainsi, sur une liste de 196 ménages vulnérables identifiés par le cabinet MSA, la ville a débloqué une enveloppe de 10 millions de FCFA pour doter, dans un premier temps, 112 concessions de toilettes et d'infrastructures sanitaires de base.

Avec cette journée de l'assainissement qu'elle souhaite pérenniser, la mairie de Rufisque espère instaurer une dynamique durable. Comme l'a rappelé le Coordonnateur du programme, « l'objectif final est d'améliorer de façon constante le cadre de vie des populations à travers une gestion proactive et planifiée de l'assainissement liquide ».