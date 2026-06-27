Sénégal: CFEE 2026 - Ziguinchor enregistre un taux de réussite de 95,03 %

Ziguinchor — La région de Ziguinchor (sud) s'est illustrée avec un taux de réussite global de 95,03 % à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), selon les résultats communiqués par l'Inspection d'académie.

Sur 16 212 candidats inscrits, 16 068 se sont effectivement présentés aux épreuves dans toute la région.

Au total, 15 269 élèves ont été déclarés admis, dont 7 607 garçons et 7 662 filles.

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Les performances des inspections de l'éducation et de la formation (IEF) révèlent des résultats globalement homogènes.

L'IEF de Bignona 1 enregistre 92,86 %, suivie de Bignona 2 avec 95,02 % et de Ziguinchor commune avec 96,00 %, illustrant des niveaux de réussite élevés dans l'ensemble des circonscriptions.

L'IEF d'Oussouye se distingue avec le meilleur taux de réussite de la région, estimé à 96,38 %, confirmant une dynamique éducative particulièrement soutenue dans cette zone.

Ces résultats du CFEE 2026 traduisent, selon les autorités académiques, la qualité du suivi pédagogique, la mobilisation des enseignants et l'implication des familles.

Ils consacrent une année scolaire marquée par une forte participation et un succès massif dans la région de Ziguinchor.