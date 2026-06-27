Sénégal: Les valeurs incarnées par la communauté tidiane, un patrimoine national à transmettre aux générations futures (ministre)

Tivaouane — Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahmane Diouf, a salué, vendredi à Tivaouane, les valeurs d'éducation, de discipline, de respect mutuel et de solidarité, transmises au sein de la communauté tidiane, comme un "patrimoine national" à léguer aux générations futures.

Le ministre a présenté ces valeurs comme des "fondements essentiels" pour le développement du Sénégal

"Chaque année, au lendemain de l'Achoura, la jeunesse tidiane vient à Tivaouane, pour se ressourcer spirituellement, apprendre la discipline, le respect de l'autre et l'amour de la patrie. Ces valeurs sont un patrimoine national qu'il convient de préserver et de transmettre aux générations futures", a déclaré Abdourahmane Diouf.

M. Diouf était venu représenter le gouvernement à la cérémonie officielle au rassemblement annuel de la jeunesse tidiane, qui se tient, chaque année, au lendemain d'Achoura.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette rencontre est une occasion de ressourcement spirituel pour des milliers de jeunes, qui convergent vers Tivaouane, pour approfondir leur formation, à travers la "Tarbiya" (éducation religieuse) et renouveler leur attachement aux enseignements de leurs guides religieux.

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, des autorités administratives, territoriales et locales, ainsi que des délégations internationales du Dahira Mouhtafina avaient pris part à la rencontre.

Selon Abdourahmane Diouf, "cette école de la discipline, du respect de la hiérarchie, du sens des responsabilités et du civisme" est un "modèle" dont l'État, les familles et les institutions peuvent s'inspirer, afin de consolider la cohésion nationale.

Porteur d'un message du président de la République, le chef de la délégation gouvernementale a lancé un appel à la paix, au dialogue et à l'unité nationale.

Il estime que dans un contexte international marqué par de profondes mutations, le Sénégal doit préserver sa cohésion, afin de relever les défis économiques, sociaux et géopolitiques.

La laïcité sénégalaise repose sur le respect mutuel entre croyances et entre confréries religieuses, a dit le ministre, saluant le "rôle historique" des foyers religieux dans la préservation de la stabilité sociale et de la paix.

Rendant hommage à Serigne Moustapha Sy Al Amine, ainsi qu'aux jeunes du Dahira Mouhtafina, M. Diouf a souligné que leur "engagement", leur "discipline" et leur "patriotisme" constituent une "source d'inspiration" pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise.

Clôturant son intervention, Abdourahmane Diouf a invité l'ensemble des Sénégalais, au-delà des appartenances religieuses et politiques, à unir leurs efforts pour préserver les acquis de la République et bâtir un Sénégal toujours plus uni, paisible et prospère.

Serigne Moustapha Sy Al Amine, responsable moral du Dahira Mouhtafina, s'est dit honoré de la présence, aux côtés de la jeunesse tidiane, de El Malick Ndiaye, Abdourahmane Diouf et Cheikh Tidiane Dièye, dont il a loué la "fidélité" et la "constance".

Le guide religieux a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de l'unité du Sénégal.

Estimant que le pays a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de concorde et de dialogue, il a assuré qu'il mettra tout en oeuvre pour préserver la paix, qu'il considère comme une condition indispensable au développement de la nation et au renforcement du vivre-ensemble.