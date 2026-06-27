Sénégal: Le président de l'Assemblée nationale présente ses condoléances au nouveau khalife de Guet Ardo

Louga — Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a présenté, vendredi, ses condoléances au nouveau khalife de Guet Ardo, El Hadj Mouhamadou Al Hassane Bâ, à la suite du décès de son prédécesseur, Cheikh Mouhamadou Aïssata Bâ.

"Après avoir rendu grâce à Dieu et prié sur le Prophète Mouhammad (PSL), nous adressons nos salutations à toutes les personnes présentes, en particulier à notre père, Seydi Mouhamadou Al Hassane Bâ. Nous lui demandons de transmettre nos salutations à toute la famille de Cheikh Adiouma Bâ", a déclaré M. Sonko lors de la cérémonie.

Le président de l'Assemblée nationale a formulé des prières pour le nouveau guide religieux, "une longue vie, une bonne santé et l'assistance divine afin qu'il puisse mener à bien tous ses projets en tant que khalife".

Le président de l'Assemblée nationale a souligné que cette visite se voulait avant tout un geste de solidarité et de communion.

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S'exprimant au nom du Khalife, son porte-parole, Cheikh Adiouma Bâ, a indiqué que toute la famille était "heureuse" d'accueillir Ousmane Sonko.

"Vous êtes ici chez vous, dans une famille qui vous aime et vous considère comme l'un des siens. Toute la famille est heureuse de vous accueillir, a-t-il déclaré. Vous avez toujours manifesté votre disponibilité et votre considération à l'égard de notre foyer religieux, sans jamais montrer la moindre impatience".

Cette visite intervient quelques jours après le décès de Cheikh Mouhamadou Aïssata Bâ à l'âge de 95 ans et l'installation d'El Hadj Mouhamadou Al Hassane Bâ comme nouveau khalife de Guet Ardo.