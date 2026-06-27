Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Sénégal devient la première sélection africaine à inscrire cinq buts dans un match

27 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

New York — L'équipe nationale du Sénégal est devenue la première sélection africaine à inscrire cinq buts dans un match de phase finale de Coupe du monde avec sa large victoire 5-0 face à l'Irak, vendredi à Toronto (Canada).

Les Lions ont largement dominé leur adversaire, confirmant leur supériorité technique et collective par une efficacité offensive sans contestation.

Habib Diarra a ouvert le score dès la 4e minute, lançant idéalement les siens. En seconde période, Ismaïla Sarr a fait le break en inscrivant le deuxième but, signant au passage sa troisième réalisation dans la compétition. Il devient aussi le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais dans la compétition avec quatre réalisations.

Entrés en jeu, Pape Gueye et Iliman Ndiaye ont ensuite alourdi le score. Pape Gueye s'est particulièrement illustré en s'offrant un doublé, devenant ainsi le quatrième joueur sénégalais à réaliser cette performance en Coupe du monde, après Henri Camara (2002), Pape Bouba Diop (2002) et Ismaïla Sarr.

Ce succès historique permet au Sénégal de figurer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre son aventure dans la compétition.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.