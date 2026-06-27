Cap-Vert: Mondial 2026 - Qualification historique du Cap-Vert pour les 16es de finale dès sa première participation

New York — Le Cap-Vert s'est qualifié pour les 16es de finale de la première Coupe du monde de son histoire, après son match nul et vierge face à l'Arabie saoudite, vendredi.

Les Requins Bleus affronteront, au tour suivant, l'Argentine, championne du monde en titre, vendredi, à 22h GMT.

Les Cap-Verdiens terminent deuxièmes du groupe H avec trois points, derrière l'Espagne (7 points). Ils devancent l'Uruguay, éliminé, avec deux points.

Le Cap-Vert, qui participe à sa première Coupe du monde, a réussi l'exploit de sortir de la phase de poules avec trois matchs nuls.

Le Cap-Vert est le 14e pays africain à participer à une phase finale de Coupe du monde.