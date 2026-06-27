Sénégal: Louga - L'ONFP forme 20 bijoutiers à l'impression 3D pour renforcer la compétitivité du secteur

Louga — Vingt artisans bijoutiers de Louga, membres du GIE And Sukali Sunu Mecce, ont reçu, vendredi, leurs attestations, après une formation en impression 3D appliquée à la bijouterie initiée par l'Office national de formation professionnelle (ONFP).

Le directeur général de l'ONFP, Mouhamadou Lamine Bara Lô, a indiqué que cette formation vise à doter les artisans de compétences leur permettant d'améliorer leur capacité de production et de répondre aux nouvelles exigences du marché.

"Les bijoutiers sénégalais sont confrontés à de nombreux défis, notamment une forte dépendance aux importations et des difficultés à produire des bijoux en série et selon des standards internationaux. L'impression 3D leur offre aujourd'hui les moyens de relever ces défis", a expliqué M. Lô.

Selon lui, cette technologie permettra désormais aux artisans sénégalais de réaliser localement des modèles de bijoux qui étaient jusque-là importés d'Asie ou d'autres pays.

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"Ce que les Sénégalais allaient chercher à l'étranger pourra désormais être conçu et fabriqué par les bijoutiers sénégalais", a-t-il souligné.Le directeur général de l'ONFP s'est félicité des résultats obtenus par les premières cohortes formées à cette technologie, rappelant que des bénéficiaires avaient remporté un marché de fabrication de médailles lors d'une récente compétition nationale."Cela démontre que les bijoutiers sénégalais disposent des compétences nécessaires. Avec des formations de qualité, nous renforçons leur savoir-faire et leur compétitivité", a-t-il dit.

Mouhamadou Lamine Bara Lô a précisé que les sessions de formation sont organisées par groupes de 20 à 25 bénéficiaires afin de garantir un meilleur encadrement pédagogique.

Il a assuré que l'ONFP va accompagner les artisans aussi bien à Louga que dans les autres régions du pays, rappelant que plusieurs formations sont en cours ou prévues dans la région, notamment en apiculture et en transformation laitière.

"L'ONFP est disposé à jouer le rôle de passerelle entre les bénéficiaires et les structures d'accompagnement susceptibles de les appuyer, notamment sur les plans financier et technique", a-t-il indiqué.

Le président de l'Association des bijoutiers de Louga, Madiop Seck, a salué une formation "historique" pour les artisans de la région.

"C'est la première fois que nous bénéficions d'une telle formation à Louga. Même si nous aurions souhaité qu'elle dure plus longtemps, nous avons acquis des connaissances très importantes qui vont considérablement renforcer nos compétences", a-t-il déclaré.Selon lui, les artisans sont désormais en mesure de fabriquer localement différents types de bijoux et de médailles, y compris celles destinées à des compétitions sportives de grande envergure.

"Aujourd'hui, nous pouvons produire ce que nous importions auparavant. Le "Made in Louga" est désormais une réalité dont nous sommes très fiers", a-t-il soutenu.Il a lancé un appel aux autorités afin qu'elles accordent davantage de marchés aux artisans locaux."Nous avons maintenant les compétences et les moyens techniques nécessaires pour répondre à toutes les commandes. Nous souhaitons bénéficier de la confiance des pouvoirs publics", a plaidé M. Seck.Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du programme annuel de l'ONFP visant à renforcer les compétences des artisans et à promouvoir la modernisation des métiers à travers l'utilisation des nouvelles technologies.DS/OID