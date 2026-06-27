Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert décroche une qualification historique face à l'Arabie Saoudite

Les Requins Bleus l'ont fait. En neutralisant l'Arabie Saoudite (0-0) au NRG Stadium de Houston le vendredi 26 juin 2026, le Cap-Vert a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde pour sa toute première participation. Profitant de la victoire de l'Espagne contre l'Uruguay (1-0), la petite nation insulaire d'un demi-million d'habitants signe l'un des plus grands exploits de l'histoire moderne du tournoi en s'extirpant invaincue du Groupe H.

Une muraille défensive face aux assauts saoudiens

Dans ce match décisif de la troisième journée, les hommes de Bubista savaient qu'un point pouvait suffire à leur bonheur, à condition que l'Espagne ne flanche pas de son côté. Face à une sélection saoudienne dans l'obligation de s'imposer pour espérer se qualifier, les Cap-Verdiens ont fait preuve d'une discipline tactique irréprochable, s'appuyant sur leur légendaire solidarité.

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Le héros de la soirée a une nouvelle fois été le gardien vétéran de 40 ans, Vozinha. Déjà impérial lors des deux premiers matchs face aux monstres sacrés qu'étaient l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2), le portier des Requins Bleus a multiplié les interventions décisives. Il a d'abord capté une tête dangereuse de Mohamed Kanno juste avant la pause (45e+2), avant de sortir une parade décisive à la 66e minute sur une frappe de Mohammed Abu Al-Shamat. Dans le temps additionnel, alors que la tension était à son comble, Vozinha a scellé le destin de son équipe en bloquant une ultime tentative d'Abdullah Al-Hamdan (92e).

Un parcours invaincu et un exploit historique pour l'Afrique

Si le Cap-Vert a souffert par manque d'efficacité offensive pour convertir ses propres occasions — notamment par Ryan Mendes ou Deroy Duarte —, sa solidité défensive lui permet d'intégrer un cercle très fermé. En enchaînant trois matchs nuls en trois rencontres, l'archipel devient seulement la quatrième nation de l'histoire de la Coupe du Monde à se qualifier pour la phase à élimination directe sans remporter le moindre match de poule. C'est surtout le statut de premier relégué annoncé qui donne un écho planétaire à cet exploit. Personne n'aurait imaginé que le Cap-Vert s'extirperait d'un groupe comprenant l'Espagne et l'Uruguay de Marcelo Bielsa. Au coup de sifflet final, l'officialisation de la victoire espagnole a déclenché des scènes de liesse intenses sur la pelouse texane, les joueurs portant leur sélectionneur en triomphe sous les larmes de joie des supporters.

Le choc de David contre Goliath en 16es de finale

Avec 3 points au compteur, le Cap-Vert s'empare de la deuxième place du Groupe H derrière l'Espagne (7 points). L'Arabie Saoudite et l'Uruguay, quant à eux, quittent prématurément la compétition.

La suite de l'aventure s'annonce monumentale et historique pour les Requins Bleus. En seizièmes de finale, la sélection cap-verdienne défiera le champion du monde en titre, l'Argentine. Un duel aux allures de David contre Goliath où les coéquipiers de Jovane Cabral n'auront absolument rien à perdre, ayant déjà prouvé à la planète football que la réputation sur le papier ne dicte pas la loi du terrain.