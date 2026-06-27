Maroc: Douanes - Le pays et la Chine renforcent leur partenariat stratégique à travers trois accords

Le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine ont conclu, vendredi à Bruxelles, trois importants accords traduisant la volonté des douanes des deux pays de consolider leur partenariat stratégique et de promouvoir un commerce international sûr et fluide, indique l'Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII).

Signés par le directeur général de l'ADII, Mohammed Ezzahaoui, et le vice-ministre de l'Administration Générale des Douanes de la Chine, Baofeng Zhang, en marge des travaux de la session annuelle du Conseil de l'Organisation Mondiale des Douanes, ces accords visent également à renforcer la coopération bilatérale face aux défis croissants liés à la fraude, à la sécurisation de la chaîne logistique et à la transformation numérique des services douaniers, fait savoir un communiqué de l'ADII.

Le premier accord est un mémorandum d'entente sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, qui établit un cadre juridique pour l'échange d'informations et la conduite d'actions de coopération destinées à prévenir, détecter et combattre les infractions douanières. Il permettra notamment de renforcer la lutte contre la fraude, la sous-facturation et les fausses déclarations, tout en améliorant la gestion des risques, la protection des recettes publiques et la fluidité des échanges commerciaux légitimes.

Le deuxième est un Accord de reconnaissance mutuelle entre le programme marocain de l'Opérateur Économique Agréé (OEA) et son équivalent chinois. Il permettra aux deux administrations douanières une meilleure gestion des risques, un traitement accéléré des opérations et une prévisibilité logistique accrue pour les opérateurs concernés. Ledit accord est de nature à contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises marocaines sur le marché chinois et à conforter la position du Maroc comme plateforme régionale de commerce, de logistique et d'investissement.

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Le troisième accord est un Mémorandum d'entente relatif à la coopération entre les douanes du port de Casablanca et celles du port de Ningbo. Il prévoit le développement d'échanges dans plusieurs domaines, notamment la modernisation des procédures douanières, la gestion des risques, la facilitation des échanges, l'analyse des données, ainsi que la formation des ressources humaines. Cette coopération favorisera également un traitement plus rapide et plus efficace des demandes d'assistance administrative entre les deux administrations. La signature de ces trois instruments constitue une nouvelle étape dans l'opérationnalisation de la coopération douanière entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine.

Elle intervient dans les suites de la 7ème Commission mixte Maroc-Chine de coopération économique, commerciale et technique, tenue à Pékin les 15 et 16 décembre 2025, lors de laquelle les deux pays se sont entendus sur le renforcement de leur coopération bilatérale en matière douanière, conclut le communiqué.