Maroc: Mawazine - Ty Dolla Sign électrise l'OLM Souissi dans un élan de communion avec le public

L'artiste américain Ty Dolla Sign a offert, vendredi soir sur la scène de l'OLM Souissi de Rabat, une prestation énergique qui a tenu le public en haleine, dans le cadre de la 21e édition du Festival « Mawazine - Rythmes du Monde ».

Dès son entrée en scène, le chanteur et rappeur a été accueilli par les acclamations des festivaliers, donnant le ton d'une soirée placée sous le signe du hip-hop et du R&B.

Accompagnée de son DJ, la star américaine a enchaîné plusieurs de ses morceaux les plus populaires, dont « Location », « Work From Home », « Something New », « Swalla » et « All In », entre autres, suscitant les chants et les applaudissements d'un public particulièrement réceptif.

L'artiste s'est également illustré à la guitare électrique, accompagnant l'interprétation de plusieurs de ses succès, une séquence saluée par les chants et les applaudissements nourris du public.

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Portée par des sonorités percutantes, des effets visuels soignés et une scénographie immersive, la prestation a maintenu son intensité tout au long de la soirée, tandis que les refrains étaient repris en choeur par un public emporté par le rythme.

Tout au long de la soirée, Ty Dolla Sign a exprimé son admiration pour l'énergie communicative du public « exceptionnel » de Rabat, descendant de scène à un moment du concert pour aller à la rencontre de ses fans, lors d'un moment qui a enflammé le public présent.

L'artiste a également réservé une surprise à ses fans en interprétant, pour la première fois sur scène, un titre inédit. Le drapeau marocain sur les épaules et esquissant quelques pas de danse, Ty Dolla Sign a confié qu'il garderait à jamais le souvenir de cette soirée, déclenchant une nouvelle salve d'applaudissements.

Le DJ de l'artiste s'est également joint à cette communion avec le public en enfilant un maillot de l'équipe nationale marocaine de football, sous les ovations vibrantes des festivaliers.

Arborant les couleurs nationales, le DJ a scandé à plusieurs reprises « Dima Maghreb », avant de faire part de ses voeux de succès et de gloire à la sélection marocaine, qui prend part à la Coupe du monde 2026, dans un geste qui a suscité une vive ovation au sein du public.

Revêtant à son tour le maillot de l'équipe nationale marocaine, Ty Dolla Sign a conclu le spectacle par un enchaînement de remix de plusieurs succès internationaux, dans une ambiance d'euphorie entretenue jusqu'aux dernières notes du concert.

Né en 1982 à Los Angeles, Ty Dolla Sign, de son vrai nom Tyrone William Griffin Jr., est un chanteur, rappeur, auteur-compositeur et producteur américain. Référence de la scène hip-hop et R&B, il s'est forgé une solide réputation grâce à ses nombreux succès et collaborations internationales.