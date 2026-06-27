Maroc: Port de Casablanca - Un dispositif de gestion renforcé au service de la fluidité du transport portuaire

L'Agence Nationale des Ports (ANP) a annoncé une amélioration significative de la situation opérationnelle au Port de Casablanca, grâce notamment au déploiement d'un dispositif de gestion renforcé et durable pour garantir la fluidité du transport portuaire face à une conjonction de contraintes.

Dans un communiqué, l'ANP indique avoir fait preuve d'une capacité de mobilisation à la hauteur des enjeux, en déployant, en coordination étroite avec l'ensemble des acteurs portuaires, ce dispositif afin de faire face aux différents défis rencontrés.

L'Agence relève, dans ce sens, que depuis décembre 2025, l'exploitation du port de Casablanca a été mise à l'épreuve par la conjonction de plusieurs facteurs exceptionnels, dont des conditions météorologiques particulièrement sévères, à l'origine de 38 jours de consignation liés à des épisodes de forte houle et de fortes pluies, ainsi qu'un incident d'exploitation survenu en février 2026.

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L'ANP fait état également d'une croissance soutenue du trafic portuaire, en particulier des importations de céréales et d'aliments de bétail -- flux pour lesquels le port assure respectivement 60 % et 70 % des approvisionnements nationaux en plus du trafic exceptionnel lié aux matières premières et équipements des différents chantiers lancés par le Maroc à l'horizon 2030.

Le dispositif de gestion mis en place par l'ANP est articulé autour de plusieurs leviers complémentaires, dont un suivi régulier et rapproché des navires en rade et à quai, avec une optimisation fine de l'affectation des postes d'accostage, ainsi que des mesures strictes relatives au respect des cadences d'évacuation des marchandises déchargées, assorties de mécanismes de suivi auprès des réceptionnaires, précise l'Agence.

Il s'agit également, selon la même source, de la priorisation de l'accostage des navires évacuateurs de conteneurs vides, ainsi que de certains navires vraquiers desservant des secteurs liés à l'alimentation ou à des produits de première nécessité, témoignant de l'attention constante portée par l'ANP à l'accompagnement des opérateurs économiques.

L'ANP met aussi l'accent sur une mobilisation collective des acteurs portuaires et des autorités locales, ayant permis l'adoption de mesures conjointes, à savoir le renforcement des cadences d'évacuation, l'organisation du travail en trois shifts, l'amélioration de la disponibilité des moyens de transport et l'optimisation des procédures de contrôle.

Cette approche coordonnée illustre la capacité de l'écosystème portuaire à se mobiliser collectivement face à des situations exceptionnelles, dans l'intérêt supérieur de l'économie nationale, ajoute l'agence.

Grâce aux efforts engagés, l'ANP fait état de résultats concrets, notant que les indicateurs opérationnels observés actuellement au Port de Casablanca font ressortir une amélioration significative de la situation, notamment par une réduction du niveau de congestion estimée à près de 50 % par rapport à la situation observée il y a quelques mois; un retour à la normale des délais d'attente pour les navires porte-conteneurs et les navires rouliers (RORO), ainsi qu'une amélioration significative et progressive des délais d'attente des navires vraquiers, notamment céréaliers et transportant des aliments de bétail.

Pour l'ANP, ces résultats illustrent la capacité du Port de Casablanca à absorber des pics d'activité exceptionnels tout en préservant la continuité de l'approvisionnement de l'économie nationale.

Par ailleurs, l'Agence Nationale des Ports souligne que le port de Casablanca s'inscrit résolument dans une logique de renforcement durable de ses capacités du Port de Casablanca, à travers plusieurs projets structurants actuellement en cours de réalisation.

Il s'agit de l'extension des terminaux à conteneurs de Marsa Maroc et TC3, qui portera la capacité globale à environ 2,2 millions d'EVP à l'horizon 2030, contre 1,3 million d'EVP actuellement; de l'approfondissement du terminal polyvalent de Marsa Maroc à la cote -12 mètres, pour l'accueil de navires de plus grande capacité ; de la réalisation de nouveaux hangars dédiés au stockage des aliments de bétail et la reconfiguration du terminal minéralier, en plus de la poursuite de la digitalisation des opérations portuaires et la fluidification des flux de transit des marchandises.

D'après l'ANP, ces investissements traduisent la vision de long terme de faire du Port de Casablanca une infrastructure toujours plus performante, résiliente et compétitive, à la hauteur des ambitions économiques du Royaume.