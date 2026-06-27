Maroc: Botola Pro D2 - Le Moghreb Tétouan pour accéder à l'élite, dernier espoir pour le Raja Béni Mellal

Les équipes de la Botola Pro D2 « Inwi » de football disputeront, samedi, une 29e journée décisive et susceptible, d'une part, de révéler l'identité de l'équipe qui sera promue en première division, et d'autre part, celles qui vont lutter pour le maintien.

Après que le Widad Témara a assuré sa montée chez l'élite en atteignant la barre des 50 points lors de la précédente journée, tous les regards se tournent désormais vers le Moghreb Tétouan, dauphin avec 47 unités, qui sera en déplacement chez le RAC Casablanca, lanterne rouge avec 18 points, dans un match décisif à l'issue duquel il pourrait décrocher le second billet de la montée en cas de victoire.

Le Chabab Atlas Khénifra (3e, 43 pts) sera dans l'obligation de s'imposer à l'extérieur face à l'USM Oujda (12e, 33 pts) pour préserver ses chances dans la course à la deuxième place, tout en espérant un faux pas du Moghreb Tétouan.

Amal Tiznit (4e, 42 pts) va accueillir le Mouloudia Oujda (9e, 35 pts) avec l'ambition de retrouver son équilibre après sa défaite lors de la précédente journée face au Moghreb Tétouan pour espérer se maintenir dans la course à la montée, malgré la difficulté de la tâche.

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Le leader de la Botola Pro D2 « Inwi », le Widad Témara disputera un match intense à l'extérieur contre le Stade Marocain (5e, 41 pts) et va tenter de poursuivre sa dynamique positive après avoir déjà validé son accession à l'élite.

L'opposition entre le Widad Fès (11e, 34 pts) et la Jeunesse El Massira (6e, 41 pts) s'annonce également majeure et importante pour les deux formations, tandis qu'en bas du classement, le duel entre le Raja Béni Mellal (15e, 27 pts) et le Chabab Mohammedia (13e, 33 pts) sera l'un des sommets de cette journée. L'équipe de Béni Mellal ne dispose plus d'aucune marge d'erreur si elle souhaite se maintenir en 2e division.

La Jeunesse Ben Guerir (10e, 35 pts) affrontera l'US Bejaâd (14e, 31 pts) dans une rencontre qui n'en demeure pas moins cruciale que les autres, tandis que le KAC Kénitra (8e, 36 pts) reçoit la JS Soualem (7e, 38 pts) dans un duel équilibré entre deux équipes qui ambitionnent de finir la saison dans une position confortable, après s'être relativement éloignées de la pression de la zone de relégation.

Ci-après le programme de la 29e journée :

- Samedi 27 juin (16h00):

RAC Casablanca - Moghreb Tétouan

Jeunesse Ben Guerir - US Bejaâd

Widad Fès - Jeunesse El Massira

Amal Tiznit - Mouloudia Oujda

KAC Kénitra - JS Soualem

Stade Marocain - Widad Témara

USM Oujda - Chabab Atlas Khénifra

Raja Béni Mellal - Chabab Mohammedia