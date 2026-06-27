Afrique: Sénégal vs Iraq 5-0 - Un score historique pour une équipe africaine

En battant l'Irak sur un score sans appel (5-0), hier, le Sénégal devient la première équipe africaine à avoir marqué cinq buts dans un match de Coupe du monde. Le record était détenu par l'Algérie, qui avait mis quatre buts à la Corée du Sud (4-2) en 2014, au Brésil.

Cependant, ils sont nombreux les pays du continent à avoir inscrit trois buts au cours d'une rencontre. On peut citer la Tunisie qui offrait à l'Afrique sa première victoire au Mondial en 1978 (3-1 contre le Mexique). Ensuite viennent le Maroc en 1986 (3-1 contre le Portugal), le Nigeria en 1990 (3-0 contre la Bulgarie). Les Super Eagles récidivent en 1994 (3-2 contre l'Espagne).

Le continent est dignement représenté par le Sénégal en 2002 (3-3 contre l'Uruguay), la Côte d'Ivoire en 2006 (3-2 contre la Serbie-Monténégro). Les Elephants font encore sensation en 2010 (3-0 contre la Corée du Nord), avant que le Sénégal n'étrille le Qatar en 2022 (3-1).