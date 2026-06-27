Sénégal: Accompagnement des étudiants, culture entrepreneuriale - L'Ucad inaugure son incubateur, «Taggu Ndaw Ñi »

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) dispose désormais d'un incubateur dénommé « Taggu Ndaw Ñi (Nid des jeunes) ». Inauguré le 25 juin 2026 par le recteur, Pr Alioune Badara Kandji, il vise entre autres, à accompagner les étudiants et les porteurs de projets dans l'entrepreneuriat.

Un incubateur universitaire dénommé « Taggu Ndaw Ñi (Nid des jeunes) » a été inauguré, le 25 juin 2026, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Il a été créé pour structurer et renforcer l'écosystème entrepreneurial de l'institution. Sa mission consiste à accompagner les étudiants porteurs de projets, à promouvoir une culture entrepreneuriale et soutenir dans la foulée, le développement d'initiatives innovantes à fort impact. La cérémonie inaugurale a été présidée par le Recteur, Pr Alioune Badara Kandji.

Devant l'autorité universitaire, le coordonnateur de l'incubateur, Ablaye Ngom a affirmé que cette infrastructure qui prend forme n'est pas un simple bâtiment mais une promesse que l'Ucad fait à ses étudiants. « Créer un espace, un cadre pour se structurer et bénéficier d'un accompagnement à la hauteur de leurs ambitions », a déclaré le Dr Ngom. Evoquant sa dénomination, il a expliqué que « Tàggu ndaw ñi, (le nid des jeunes) », porte en lui toute une philosophie.

Un nid, a confié Ablaye Ngom, est un espace protecteur, où l'on prend soin de ce qui est encore fragile, où l'on nourrit, où l'on accompagne jusqu'à ce que les ailes soient assez fortes pour permettre de l'envol. « C'est exactement la vocation de cet incubateur : accueillir les étudiants, les enseignants-chercheurs et nos alumni porteurs d'idées, et les accompagner pas à pas, de l'intuition jusqu'à l'entreprise viable », a-t-il indiqué.

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Cet incubateur incarne à son avis, la volonté de transformer les savoirs académiques en entreprises innovantes. « Il offrira à la communauté universitaire un parcours complet : formation à l'esprit d'entreprendre, accompagnement individualisé par des référents académiques et professionnels, mise en réseau avec l'écosystème entrepreneurial, accélération des projets les plus matures, et suivi-évaluation rigoureux des résultats », a expliqué Dr Ngom.

Le Recteur de l'Ucad a insisté sur la portée institutionnelle de cet évènement. Pr Alioune Badara Kandji a souligné qu'il ne s'agit pas d'un simple espace de plus sur le campus, mais d'un changement d'échelle dans la manière dont l'Ucad organise et structure son accompagnement à l'entrepreneuriat étudiant, pour les années à venir. « Nous devons préparer nos diplômés non seulement à chercher un emploi, mais aussi, et de plus en plus, à en créer.

Nous devons également veiller à ce que les résultats de recherche ne restent pas confinés dans les laboratoires, mais trouvent le chemin du marché et de l'utilité sociale et économique », a dit le Recteur de l'Ucad. L'inauguration de cet incubateur, soutient le Pr Kandji répond donc à un double objectif stratégique : améliorer l'employabilité des diplômés et valoriser davantage la recherche et l'innovation. Il a indiqué que c'est un « investissement dans l'avenir du Sénégal, car dit-il, « chaque jeune entrepreneur accompagné est une source potentielle d'emplois pour d'autres jeunes ».

Alioune Badara Kandji en a profité pour inviter les étudiants et les porteurs de projets à s'approprier de l'infrastructure. « N'ayez pas peur de pousser cette porte. N'ayez pas peur de vous tromper, car c'est aussi en se trompant que l'on apprend à entreprendre », a déclaré le Recteur, rappelant que « l'échec n'est jamais une fin en soi dans un parcours ».