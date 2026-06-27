Sénégal: Développement filière biogaz - 7 chaînes de valeur pour structurer le marché sénégalais

Après 4 jours de travaux, l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du biogaz, organisé par le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), s'est achevé le 24 juin 2026. Chargé du développement du marché et des chaînes de valeur, un rapport a identifié les principaux produits, les débouchés, les freins et les opportunités susceptibles d'accélérer l'essor de la filière au Sénégal.

Au terme de quatre jours d'échanges et de travaux en groupe, les participants à l'atelier de renforcement des capacités des acteurs du biogaz, à l'initiative du Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), ont présenté les conclusions de leurs réflexions. Les travaux se sont déroulés les 9, 10 et 11 juin avant d'être clôturés le mercredi 24 juin. Le groupe chargé du développement du marché et des chaînes de valeur s'est penché sur les perspectives économiques de la filière. Sept produits ont ainsi été recensés dans un rapport.

Il s'agit du « BioGnv » pour les transports, un carburant renouvelable issu de la valorisation des déchets organiques (agricoles, industriels, ménagers) via un processus de méthanisation. Le document cite également l'électricité, la chaleur et le froid destinés aux ménages et aux industries. Il liste aussi le CO₂ valorisé pour les industries agroalimentaires, la soudure et les hôpitaux, le digestat comme fertilisant organique pour l'agriculture, le même composant solide utilisé comme combustible, le biogaz de cuisson destiné aux ménages, hôtels et restaurants, ainsi que les crédits carbone. Les participants ont également identifié plusieurs freins au développement du marché, notamment la disponibilité et la qualité des matières organiques, l'insuffisance du cadre réglementaire et l'absence de mécanismes de régulation des prix.

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Selon eux, « une régulation des prix est indispensable pour que ces marchés puissent se développer ». Le rapport a toutefois relevé plusieurs opportunités parmi lesquelles les crédits carbone, les projets pilotes en cours et la volonté de l'État de promouvoir les énergies renouvelables. « Les crédits carbone nous permettront d'avoir des financements pour mieux développer ce secteur », indique-t-on dans le document.

Enfin, les participants ont hiérarchisé les priorités de développement en plaçant l'électricité en première position, devant les fertilisants organiques, le BioGnv et le biogaz destiné à la cuisson. À travers ces recommandations, les acteurs ont souligné que le biogaz peut constituer un véritable levier de transition énergétique, de valorisation des déchets et de création de nouvelles chaînes de valeur au Sénégal.